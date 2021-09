https://mundo.sputniknews.com/20210928/lujo-y-futbol-fraudulento-en-colombia-cae-la-mayor-red-de-trafico-de-cocaina-de-europa-en-espana-1116522275.html

Lujo y fútbol fraudulento en Colombia: cae la mayor red de tráfico de cocaína de Europa en España

La colaboración de la Policía Nacional con equivalentes europeos y americanos han desmantelado una de las organizaciones criminales más importantes del mundo...

Por sorpresa y en plena entrega de más de una tonelada de cocaína. Así detuvieron los agentes de la Policía Nacional en Tarragona a distintos miembros del cartel de los Balcanes, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa. Una actuación incluida en la Operación Musala, llevada a cabo durante tres años por el cuerpo de seguridad español junto a las policías de Alemania, Eslovenia, Colombia, Croacia y Serbia. La coordinación del operativo estaba en manos de Europol y las autoridades estadounidenses.La colaboración policial ha permitido desarticular la mayor red de distribución de cocaína de Europa. La organización tras esta estructura está compuesta por ciudadanos del este de Europa, principalmente de Serbia, Croacia y Montenegro. Un grupo caracterizado por su falta de arraigo y su disponibilidad monetaria. Y es que cada uno de sus integrantes tenía capacidad para establecerse en distintos países del mundo, viajar de manera constante y llevar un ritmo de vida elevado. No era extraño ver a sus miembros en hoteles y restaurantes de lujo.Para desorientar a la Policía contaban con viviendas y vehículos. Otra de sus tácticas para despiste era su forma de blanquear los beneficios obtenidos por el tráfico de drogas. Según descubrió la inteligencia colombiana, la entidad balcánica limpiaba dividendos a través de la compraventa de ciertos jugadores del país latinoamericano.La operación policial internacional ha acabado con 61 detenciones y el requisamiento de 4.010 kilogramos de cocaína, 2.569 kilogramos de marihuana, 173 kilogramos de hachís, 12.5 kilogramos de heroína y 30 litros de anfetamina. Además, se han confiscado nueve vehículos de alta gama, cinco motos, un arma de fuego y 300 cartuchos o una placa emblema identificativa de servicio policial de Montenegro, entre un amplio surtido de armas y aparatos tecnológicos.Tres años de Operación MusalaLa investigación comenzó en el mar. En 2018, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional abordaba un velero en el que viajaban dos croatas y un estadounidense. En su interior, la embarcación custodiaba un cargamento de 1,4 toneladas de cocaína. Los agentes apuntaron a la banda recientemente desarticulada, pero, entonces, no se pudo demostrar su protagonismo.No obstante, las pesquisas continuaron en 2019, centradas en un montenegrino localizado en España. Se trataba de un representante del cartel de los Balcanes, quien arribó al país para encabezar una importante empresa delictiva. La base operativa era Málaga, aunque el hombre no dejaba de viajar a Madrid y Barcelona, además de otros países como Eslovenia, Hungría y Serbia. El objetivo del miembro de la banda era preparar el terreno para la introducción de una gran partida de droga a Europa desde Sudamérica. Una operación logística solo al alcance de grandes organizaciones criminales.Pero, el montenegrino no era uno de los capos. Era un lugarteniente de la cúspide de la entidad balcánica. Según la Policía Nacional, sus auténticos líderes tan solo participan en las negociaciones e ignoran cualquier tipo de actividad que les pueda comprometer judicialmente. Motivo por el que en múltiples ocasiones suelen quedarse al margen de las investigaciones policiales.No obstante, el devenir de las pesquisas permitió poner cara a los capos de la organización y conocer sus movimientos. En los meses previos al golpe visitaron Madrid, Barcelona y Málaga, antes de ultimar los detalles de la operación en Sudamérica, donde adquirieron la droga. Sus viajes revelarían las intenciones del cartel de los Balcanes.A mediados del 2020, trataron de realizar un trasvase de droga desde las costas colombianas a una embarcación. Todo estaba listo para la transacción de los estupefacientes. Sin embargo, las autoridades del país americano intervinieron los 1.350 kilogramos de cocaína con los que pretendían comerciar. Esto supuso un duro golpe para la organización, que ignoraba donde se había producido el error.Tras analizar un tiempo de análisis, la organización decidió intentarlo de nuevo a finales de 2020. En el marco de una nueva acción marítima, la agrupación optó por transportar 1.250 kilogramos de cocaína desde las costas de Brasil hasta España. Pero, esta vez no sería la Costa del Sol, sino Cataluña el lugar por el que introducir la droga en el continente. Así, el grupo volvió a concretar reuniones en España, además de realizar un viaje a la República Dominicana y otro a Dubái, ciudad en la que reside el líder supremo del cartel.La pandemia retrasó la operación. No fue hasta finales de enero de 2021 cuando el grupo realizó el trasvase en el punto de encuentro en alta mar. Desde aguas internacionales la droga llegó a Europa. En Tarragona esperaba uno de los principales responsables, encargado de esperar al cargamento. En suelo europeo la banda ya contaba con la estructura y medios necesarios para la recepción y distribución del material.El miembro llegado a Tarragona se reunió con un inversionista que le facilitó sus contactos locales para poder suministrar la financiación para la operación y le ayudó a obtener la documentación para figurar como residente español. Antes de su detención empezó a vender la droga en el mercado europeo, incluso sin todavía poseerla. Es más, había contactado con una organización para la recolecta de la mercancía.Además, varias agrupaciones con las que colaboraban habitualmente volvieron a ser llamadas. De esto se encargaba uno de los integrantes del grupo, ubicado en Valencia y cuya misión era garantizar comunicaciones seguras. Tras su detención y registro de su domicilio se intervinieron más de 20 terminales telefónicos. También se localizaron 15 billetes de unos cinco euros con anotaciones con fechas asociadas a unas cantidades. Esta misma persona actuaba como tesorero.Este fue uno de los arrestados por la Policía Nacional. En España se encontraban los principales responsables de la organización para gestionar los preparativos para la recepción final de los estupefacientes. Eso sí, evitaban acudir a las reuniones en persona y enviaban a otros miembros de la banda a realizar las acciones más comprometidas. Estos fueron sorprendidos por los agentes cuando se producía la entrega de la cocaína a las afueras de Tarragona.La acción se saldó con 12 detenidos, tanto implicados como investigados. Dos de ellos considerados objetivos prioritarios por Europol. Además, se realizaron registros domiciliarios en Tarragona, Barcelona, Girona y Valencia. A su vez, se desarticuló el sistema de financiación de la organización, que era el cultivo y distribución internacional de marihuana y la compraventa de vehículos de alta gama.De forma paralela, las autoridades de Eslovenia (Operación Cubo) han atacado al Clan Kavac, una de las ramas más activas del cartel de los Balcanes. En cooperación con España, Serbia, Croacia, Países Bajos y Alemania, los agentes del país balcánico han desarticulado esta banda mediante la ofensiva sobre su sistema financiero y logístico, el descabezado de sus líderes y la merma de sus opciones de operar en el futuro. Fruto de esta colaboración, en los últimos meses se han intervenido 836 kilos de cocaína, 2.503 kilos de hachís, 12.5 kilos de heroína y 30 litros de anfetamina, sin olvidar el arresto de 46 personas.

colombia

balcanes

europa, colombia, narcotráfico, policía nacional de españa, crimen, mafia, cocaína, balcanes, crimen organizado