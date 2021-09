https://mundo.sputniknews.com/20210928/los-talibanes-aplicaran-la-constitucion-de-1964-en-las-partes-que-no-contradigan-la-sharia-1116516408.html

Los talibanes aplicarán la Constitución de 1964 en las partes que no contradigan la sharía

Los talibanes aplicarán la Constitución de 1964 en las partes que no contradigan la sharía

KABUL (Sputnik) — Afganistán retomará la Constitución que rigió durante el reinado de Mohammed Zahir Shah, hasta que haya otra nueva, anunció Mawlawi Abdul... 28.09.2021, Sputnik Mundo

Al reunirse con el embajador chino en Kabul, Wang Yu, Abdul Hakim Sharie precisó que las nuevas autoridades se guiarán durante un tiempo por las cláusulas constitucionales de la era de Zahir Shah, siempre y cuando no contradigan la ley islámicaMohamed Zahir Shah (1914-2007) fue el último monarca de Afganistán y uno de los promotores de una Constitución moderna, que fue aprobada en 1964 y reemplazó a la de 1923.El reinado de Mohamed Zahir Shah duró de 1933 a 1973, hasta que su primo y ex primer ministro Mohamed Daoud Khan dio un golpe de Estado que puso fin a más de dos siglos de gobierno monárquico en el país.Los talibanes*, cuyo movimiento está proscrito en Rusia por terrorista, retomaron el poder en Afganistán en agosto pasado, tras dos décadas de intervención militar de EEUU y sus aliados. A principios de septiembre formaron un gobierno interino, sin ninguna mujer e integrado mayoritariamente por pastunes y partidarios de la línea dura. La mitad de los miembros del gabinete, que iba a ser "inclusivo" según las promesas iniciales, figuran en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la ONU.El viceministro de Cultura e Información del gobierno interino, Zabihullah Mujahid, dijo en una entrevista reciente con Sputnik que las autoridades planean formar en 2022 una comisión de "académicos, abogados y expertos" para redactar la nueva Ley Fundamental.

