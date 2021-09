https://mundo.sputniknews.com/20210928/las-polemicas-de-mariana-rodriguez-la-influencer-que-no-descarta-ser-funcionaria-en-nuevo-leon--1116546270.html

Las polémicas de Mariana Rodríguez, la influencer que no descarta ser funcionaria en Nuevo León

Las polémicas de Mariana Rodríguez, la influencer que no descarta ser funcionaria en Nuevo León

La empresaria y esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, Mariana Rodríguez, dejó la puerta abierta para postularse por algún cargo público. 28.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-28T21:48+0000

2021-09-28T21:48+0000

2021-09-28T22:02+0000

américa latina

política

redes sociales

nuevo león

influencer

méxico

samuel garcía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1116546595_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3d420f0def02a5399dacc734b329c048.jpg

Mariana Rodríguez Cantú señaló que no asumirá el cargo de titular de la oficina estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), pues es un trabajo que se adquiera automáticamente al ser la esposa del gobernador, algo con lo que, dijo, quiere romper."Siento que es un rol simbólico y que se le designa automáticamente a la esposa del gobernador y yo quiero romper con ese molde; o sea, creo que Samuel y yo nos hemos posicionado mucho como pareja, que nos complementamos uno al otro. No el yo estarle haciendo un favor en un puesto", dijo la empresaria en entrevista con Milenio, quien señaló que creará una oficina que llevará por nombre "Amar a Nuevo León" en donde se atenderán temas de carácter social.Además, Rodríguez Cantú no descartó contender por un cargo de elección popular en el futuro."Pues no lo descarto, porque la vida me ha puesto en lugares que no pensé tan pronto; si en algún momento lo considero o me lanzo para algo, mientras sea para ayudar y que sea algo que yo quiero y que nadie me imponga, pues lo haremos", dijo la influencer, quien es una sensación en las redes sociales, plataformas que la han llevado a ser protagonista de diversas polémicas. Te contamos algunas.La multa del INELuego de que Samuel García ganara la gubernatura de Nuevo León, el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso una multa de alrededor de 55 millones de pesos (2,75 millones de dólares) por el apoyo que Mariana hizo a su favor en redes sociales.El INE consideró que la propaganda fue un apoyo en especie que no fue reportado, pues Rodríguez Cantú vende promoción en redes sociales.Al respecto, la empresaria aseveró que la multa del INE la cosifica y que era obvio que apoyaría a su esposo rumbo a la elección."Me vuelve a parecer muy ofensivo que quieran ponerme un precio y, además, usar el éxito de mis redes, de mi trabajo, para obstaculizar mi libertad de expresión. Y, como se los dije en campaña, yo no soy una cosa a la que le puedan poner precio", dijo.Los insumos médicosEn 2020, la influencer fue criticada por revender cubrebocas KN-95, los cuales eran destinados exclusivamente a personal médico al inicio de la pandemia por COVID-19, además de caretas y guantes de látex.En redes sociales reclamaron a Mariana el hecho de vender y lucrar con los insumos en lugar de donarlo.La boda en pandemiaMariana y Samuel se casaron en plena pandemia de COVID-19, lo que levantó polémica.La pareja se casó en agosto de 2020, poco después de la llamada primera ola de contagios originada por el nuevo virus.La polémica se agravó, pues la Arquidiócesis de Monterrey había anunciado que se suspenderían los eventos religiosos debido a la crisis sanitaria, pero hicieron una excepción con la pareja.Los obstáculos en su vidaAunque ya era famosa en redes sociales sobre todo en Nuevo León, muchos comenzaron a seguir a Mariana luego de que desatara polémica al enlistar los obstáculos en su vida, por ejemplo, tirar su iPhone, perder sus chanclas y que se le cayera su pulsera de San Benito.El video se hizo viral y usuarios de redes sociales acusaron a la empresaria de banal.

https://mundo.sputniknews.com/20210512/se-calienta-nuevo-leon-la-fiscalia-va-por-samuel-garcia-y-adria-de-la-garza-por-delitos-electorales-1112092250.html

https://mundo.sputniknews.com/20200811/me-case-contigo-pa-mi-no-pa-que-andes-ensenando-senador-mexicano-indigna-las-redes-1092376738.html

nuevo león

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, redes sociales, nuevo león, influencer, méxico, samuel garcía