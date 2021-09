https://mundo.sputniknews.com/20210928/las-feministas-espanolas-piden-amparo-a-twitter-1116534218.html

Las feministas españolas piden amparo a Twitter

Las feministas españolas piden amparo a Twitter

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, la plataforma feminista española que más fuertemente se está posicionando contra las... 28.09.2021

La cuestión es que la red social permite denunciar comentarios "por comportamientos de incitación al odio", según dice en su propio apartado de seguridad, donde también se advierte de que se vetan el acoso y las amenazas.Las razones por las que se pueden denunciar tuits y a las cuentas que los escriben son el acoso y amenazas por una serie de motivos entre los que está la orientación sexual y la identidad de género, pero no el sexo mismo.Añade Venegas sobre este punto que "estamos hablando del sexo que normalmente recibe el acoso y la violencia, que es el sexo femenino, y afecta a más de 3.000 millones de personas en el mundo, las mujeres, y a más de 24 millones de españolas. Es muy chocante que si un tuit ataca a una persona por su raza no se consienta y si se ataca por su sexo se consienta", manifiesta.Campaña en redesPara tratar de poner fin a esta situación, desde esta alianza de veteranas militantes feministas que agrupa a más de 125 organizaciones y que tiene reflejo en agrupaciones similares en Argentina y México, se inició una campaña a través de sus redes para dar a conocer la situación. En Twitter, por ejemplo se usa el hashtag #TwitterBorraElSexo.Además, en paralelo enviaron el pasado 7 de septiembre una carta al director general de esta plataforma en España, Javier Pagán, de la que aún no obtuvieron respuesta.En esa misiva explican las diferencias entre sexo (características físicas y biológicas de hombres y mujeres) y género (roles considerados propios de hombres y mujeres, construidos socialmente).Solicitan también al responsable de la red social en España que "con carácter inmediato incorpore y restaure el motivo de sexo" entre las razones para sancionar un tuit o cuenta por comportamiento inadecuado y se recuerda que esta categoría no es "equiparable o análoga" a otras como "género, identidad de género o similar", según dicen en la misiva.Cuentas feministas cerradasLa cuestión tiene su derivada política, ya que la Alianza contra el Borrado de las Mujeres está siendo particularmente activa en la batalla contra la Ley de Identidad de Género, la llamada Ley Trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad, en manos de Podemos, el socio minoritario de la coalición de izquierdas que gobierna en España.El proyecto de la ley se encuentra en el trámite parlamentario, tras su primer paso por la mesa del Consejo de Ministros. Este paso supuso un duro pulso entre la ex vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero; que se consideró resuelto a favor de esta última ya que Calvo fue sustituida por Sánchez en su crisis de Gobierno previa al verano y la ley, contra los deseos de la entonces número dos del Gobierno, llegó a la mesa del Consejo tal y como planteó Montero.La discrepancia se resume en la negativa de estos colectivos feministas a que un varón, tal y como prevé la ley, se autodenomine mujer y pueda figurar como tal en el registro civil en una trámite que duraría tan solo unos meses y no exigiría cirugía ni hormonación. Además la Alianza feminista también pone el foco en otras consideraciones como los riesgos para la salud de administrar bloqueadores de la pubertad a menores.Este hecho, como están constatando desde la Alianza contra el Borrado, ya está generando problemas por la facilidad de acceso de atletas nacidos y crecidos como hombres y autodenominados como mujeres a las pruebas atléticas femeninas, donde compiten con ventaja, especialmente en deportes donde la fuerza física juega a favor.En este sentido, este verano del año 2021 fue especialmente destacado el caso de la levantadora del halterofilia neozelandesa Laurel Hubbard, la primera transgénero en competir en una Olimpiada y que, bajo una enorme expectación, quedó última en la final de +87 kg.Dado el estado actual de sanciones de Twitter en España, desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres denunciaron en conversación con Sputnik los castigos impuestos a cuentas de organizaciones feministas por comentar de manera genérica los agravios para la mujer en el mundo de las competiciones deportivas, algo que consideran "injustificado"."Es una verdad, no una calumnia", manifestó la portavoz de esta organización que denunció el cierre de cuentas en Twitter de organizaciones feministas particularmente activas en denunciar "los excesos del transgenerismo".Una batalla soterrada que se libra en la política española, sobre la que el Ministerio de Igualdad se apuntó un primer tanto, pero que promete ofrecer más titulares por lo complejo de ubicar al colectivo transgénero en la legislación.

