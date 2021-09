https://mundo.sputniknews.com/20210928/la-fuerza-armada-venezolana-denuncia-la-detencion-de-2-militares-de-este-pais-en-colombia-1116526391.html

La Fuerza Armada venezolana denuncia la detención de 2 de sus militares en Colombia

CARACAS (Sputnik) — El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) denunció la detención de dos militares venezolanos en... 28.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-28T14:44+0000

2021-09-28T14:44+0000

2021-09-28T14:49+0000

américa latina

venezuela

colombia

detención

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106541/74/1065417413_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_9ea3f6d7439f216bbb4bdf347bfc0f08.jpg

"El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana denuncia ante la comunidad internacional la detención arbitraria por parte de la Policía Nacional de Colombia de dos efectivos militares venezolanos (…) quienes se encontraban de permiso, fuera de servicio", señala el comunicado publicado por el Ceofanb en horas de la madrugada.De acuerdo con el comunicado, se trata de los funcionarios: sargento mayor de segunda Wilter Alexis González Miranda y el sargento mayor de tercera Gabriel Antonio Veloz Varela.Los funcionarios fueron detenidos en horas de la tarde del 27 de septiembre, en el sector Los Mangos de la Parada, en Cúcuta, departamento Norte de Santander.El Ceofanb indicó que a los militares venezolanos se les estaría imputando el delito de tráfico y porte de armas, municiones y accesorios."Presuntamente al ser detenidos les fueron decomisados seis cartuchos calibre 9 mm y ocho cartuchos calibre 5.6 mm. Cabe destacar que este último tipo de munición no forma parte de la dotación orgánica asignada a la Guardia Nacional Bolivariana, lo cual aunado a la poca cantidad de cartuchos, hace inverosímil la versión de las autoridades colombianas", indica el texto.El Ceofanb manifestó que las autoridades colombianas pretenden incriminar a los militares venezolanos sin argumentos sólidos, y dijo que buscan crear tensiones innecesarias, "como parte de la sistemática intención del Gobierno colombiano de generar inestabilidad en Venezuela".La Fuerza Armada rechazó las imputaciones contra sus funcionarios militares y exigió su inmediata liberación.Este suceso ocurre días después de que el Gobierno venezolano denunció que un dron tipo Hermes, asociado con la Fuerza Aérea de Colombia, violó su espacio aéreo.Posteriormente, el 25 de septiembre, Colombia también denunció la presunta incursión no autorizada, de un avión venezolano no tripulado tipo Orlan 10, de fabricación rusa.Venezuela ha acusado a Colombia de impulsar acciones de desestabilización y querer acabar con el diálogo entre el Gobierno y la oposición que se ha desarrollado en México, con la mediación de Noruega, y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos.

Tomas Bonzon Es que Biden le dijo a Duque que le iba a subir el salario si hacía más travesuras contra Venezuela. 0

1

venezuela

colombia

2021

venezuela, colombia, detención