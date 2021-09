https://mundo.sputniknews.com/20210928/exxon-preve-invertir-5000-millones-en-proyectos-petroleros-en-rusia-1116516239.html

Exxon prevé invertir $5.000 millones en proyectos petroleros en Rusia

YUZHNO-SAJALINSK, RUSIA (Sputnik) — La compañía petrolera estadounidense Exxon proyecta destinar 5.000 millones de dólares para el aumento de la producción de... 28.09.2021, Sputnik Mundo

economía

rusia

exxonmobil

mercados y finanzas

"La compañía Exxon planea invertir alrededor de 5.000 millones de dólares durante cinco años", dijo la autoridad en el foro internacional de energía inaugurado este martes en la ciudad de Yuzhno-Sajalink y que se prolongará hasta el 30 de septiembre.En el evento participan altos ejecutivos de empresas importantes de Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y otros países, así como representantes del Banco Mundial y otras organizaciones internacionales.Limarenko precisó que las inversiones irán destinadas al proyecto gasístico Sakhalin-1 que comenzó a operar en 2005 y que produce más del 70% de petróleo y condensado en la región. Señaló que desde el 2020 la extracción de hidrocarburo tiende a disminuir gradualmente y para revertir esta tendencia se necesitan nuevos fondos.La compañía norteamericana opera el proyecto a través de su subsidiaria Exxon Neftegas Limited con el 30% de participación. Los otros socios son la japonesa Sodeco (30%), la rusa Rosneft (20%) y la india ONGC (20%).El gobernador se refirió también a la planta de gas natural licuado (GNL) Sakhalin-2 que inició sus operaciones en 2009 de la mano de la empresa Sakhalin Energy en la que cooperan el gigante ruso del gas Gazprom (con el 51% de participación), Shell (26,5%), Mitsui & Co. Ltd (12,5%) y Mitsubishi Corporation (10%).Sakhalin Energy, dijo Limarenko, continúa la prospección de nuevos pozos en los campos asignados y no tiene la intención de disminuir las inversiones.En 2020, Sakhalin-2 produjo 11,6 millones de toneladas de GNL.

rusia, exxonmobil, mercados y finanzas