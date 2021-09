https://mundo.sputniknews.com/20210928/estos-10-habitos-poco-conocidos-te-acortan-la-vida-1116523152.html

Estos 10 hábitos poco conocidos te acortan la vida

Para prevenir antes de curar, tienes que incluir algunos cambios en tu estilo de vida y olvidarte de estos 10 hábitos.1. No desayunarUn desayuno sano es como mejor puedes comenzar el día. Un análisis de una serie de estudios, cuyos resultados fueron publicados en la revista Circulation, comprobó una relación importante entre el hábito de desayunar y un riesgo reducido de desarrollar una enfermedad cardíaca isquémica.2. No usar seda dentalLa salud de la cavidad bucal y la del corazón están mucho más relacionadas de lo que piensan. Según una investigación que puedes encontrar en la revista BMJ Postgraduate Medical Journal, las bacterias bucales pueden conllevar un riesgo de ateroesclerosis, induración en vasos y arteriactia, lo que aumenta la probabilidad de un ataque cardíaco.3. Pasar demasiado tiempo soloTener amigos te ayudará a sentirte más feliz y te regalará una salud fuerte por largo tiempo. Un estudio de la revista Heart muestra que el aislamiento social puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.Quienes reportaron malas relaciones sociales, tuvieron un 29% más probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca isquémica que los que no tienen estos problemas.4. Dormir muchoSin duda alguna, no dormir lo suficiente no es bueno. Pero pasarte durmiendo puede ser incluso más dañino para tu corazón.Los resultados de un análisis general publicado en Journal of the American Heart Association revelan que dormir más de ocho horas acarrea alto riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Al mismo tiempo, en el caso de quienes descansan nueve horas el nivel de esta amenaza resulta ser moderado. Si duermes 11 horas crece un 44%.5. Ser demasiado serioQuizás reírse no sea el medicamento más efectivo, pero también ayuda. Una investigación de la revista Nature descubrió que este hábito mejora la circulación sanguínea y, como consecuencia, la salud del corazón. Por lo tanto, reduce el riesgo de un ataque cardíaco.6. No tener sexoNo tener sexo regularmente, por ejemplo una vez al mes o menos, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, según los resultados de una revisión de estudios publicada en American Journal of Cardiology.7. No consumir suficientes ácidos grasos omega-3La falta de ácidos grasos omega-3 es uno de los principales factores responsables de las enfermedades cardiovasculares, enfatizó la experta en nutrición y fitness Ariane Hundt. Para recuperarlos, puedes incluir en tu dieta aceite de pescado, mariscos y complementos alimenticios.8. Consumir ácidos grasos omega-6 en exceso"Es importante mantener un equilibrio entre los ácidos grasos omega-6 y omega-3", afirma Jessica Wilhelm, jefa de la Clínica Wellnicity. "La relación entre el omega-6 y el omega-3 debe ser de 4:1 a 2:1. Pero solemos consumirlos en mayores cantidades. Evita consumir maíz y aceite vegetal, ya que los contienen en exceso.9. Hacer demasiado o poco ejercicioNo frecuentar el gimnasio puede no gustarle a tu corazón. "La falta de actividad física es un factor de riesgo de enfermedades cardíacas. Practicar deporte, en cambio, ayuda a disminuir la presión arterial, el nivel de estrés y el colesterol, lo que reduce la posibilidad de sufrir un ataque cardíaco.Pero eso no significa que tengas que pasarte todo el día en el gimnasio. En este caso, tu corazón también pagaría el precio.Según los expertos, son suficientes 30 minutos de actividad física moderada al día o 150 minutos por semana.Practicar mucho deporte puede llevar al así llamado síndrome del corazón de atleta, cuando este órgano se agranda para afrontar toda la carga, lo que puede intensificar una reacción de estrés de tu organismo, aumentar el nivel de cortisol y adrenalina y causar un latido cardíaco no regular, explica Hundt.10. Pasar mucho tiempo a baja alturaSi eres cuarentón y tienes dos opciones, vivir en la playa o en la montaña, elige la segunda, y tu corazón te lo agradecerá. Según una investigación publicada en la revista Frontiers in Physiology vivir a baja altura sobre el nivel del mar se vincula a un alto riesgo de desarrollar un síndrome metabólico que puede provocar enfermedades cardíacas.Además, entre los malos hábitos se mencionan beber alcohol, trabajar por la noche, preferir el coche a la bicicleta, estar sentado todo el día, no controlar el nivel de azúcar y de colesterol, no afrontar el estrés, no curar la depresión y beber mucha cafeína, entre otros.

