https://mundo.sputniknews.com/20210928/este-mal-habito-aumenta-en-un-80-el-riesgo-de-padecer-cancer-1116537597.html

Este mal hábito aumenta en un 80% el riesgo de padecer cáncer

Este mal hábito aumenta en un 80% el riesgo de padecer cáncer

El sedentarismo aumenta hasta en un 80% el riesgo de padecer algún tipo de cáncer y amplía los riesgos de enfermedades cardiacas, diabetes tipo 2, obesidad y... 28.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-28T18:15+0000

2021-09-28T18:15+0000

2021-09-28T18:15+0000

estilo de vida

ejercicio físico

obesidad

televisión

diabetes

sobrepeso

cáncer

depresión

enfermedades cardiovasculares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1116537796_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_492eb0fc4cded9b914d75d9479e11259.jpg

Estudios consultados por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO) demuestran que ponerse de pie y moverse cada 30 minutos, durante tres minutos, disminuye los impactos en la salud que provocan permanecer sentado.Los expertos recomiendan subir varias veces escaleras, hacer saltos o sentadillas, o tan solo dar 15 pasos durante estos minidescansos mejora el control de azúcar en sangre.Así, un estudio realizado por la organización canadiense The Sedentary Behaviour Research Network durante 12 años a 17.000 adultos canadienses demostró que aquellos que pasaban la mayor parte del tiempo sentados, tenían 50% más probabilidades de morir prematuramente que aquellos que realizaban alguna actividad física.Los comportamiento sedentarios más comunes entre dicha población incluyen ver televisión, jugar videojuegos, usar la computadora, conducir automóviles y leer.Además, el sedentarismo también puede provocar daños relacionados con la salud mental, entre ellos la depresión.A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México publicó que el 61,1% de los mexicanos mayores de 18 años declararon ser inactivos físicamente, de entre ellos, el 71,7% dijo haber realizado alguna vez prácticas físico-deportivas, mientras que el 28,3% nunca ha hecho ejercicio.Entre las principales razones por la que los encuestados dijeron no ejercitarse, destacan la falta de tiempo (44,4%), problemas de salud (19%) y cansancio provocado por el trabajo (15,4%).Los datos también destacan el vínculo que existe entre la escolaridad y la práctica de actividad física. Entre los adultos que no concluyeron la educación básica, solo el 25,7% son activos, mientras que quienes tienen un grado de educación superior que hacen ejercicio es del 51,5%.

https://mundo.sputniknews.com/20210107/cuanto-ejercicio-debes-hacer-segun-tu-edad-la-oms-tiene-la-respuesta-1094044779.html

https://mundo.sputniknews.com/20210813/los-5-errores-mas-comunes-que-se-cometen-al-hacer-ejercicios-en-casa-1115065356.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ejercicio físico, obesidad, televisión, diabetes, sobrepeso, cáncer, depresión, enfermedades cardiovasculares