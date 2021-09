https://mundo.sputniknews.com/20210928/el-gobierno-de-haiti-retrasara-los-comicios-hasta-2022-1116526791.html

El Gobierno de Haití retrasará los comicios hasta 2022

El Gobierno de Haití retrasará los comicios hasta 2022

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Las elecciones previstas para septiembre de este año en Haití fueron pospuestas para 2022, tras una revisión a la Constitución del... 28.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-28T14:51+0000

2021-09-28T14:51+0000

2021-09-28T15:20+0000

américa latina

haití

ariel henry

jovenel moise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1113900407_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d922791dc710d9589a08c408e738453f.jpg

"Revisaremos la Constitución en los primeros meses del próximo año y las elecciones se llevarán a cabo inmediatamente después", aseguró Henry, quien tomó las riendas del Gobierno de Haití dos semanas después del asesinato del presidente Jovenel Moise (2017-2021), en julio pasado. El Gobierno que encabeza Henry despidió el 27 de septiembre a los integrantes del Consejo Electoral Provisional nombrados a finales del pasado año por Moïse, objeto desde entonces de numerosas críticas.Moise instauró el ahora disuelto Consejo en septiembre de 2020, con el objetivo de organizar las elecciones y el refrendo constitucional; sin embargo, el Tribunal de Casación, la mayor instancia judicial del país, rechazó juramentar a sus miembros.La renuencia de la corte suprema le valió a los opositores del mandatario para asegurar que la estructura incumplía la carta magna vigente.Tras el magnicidio, Henry se comprometió a dotar de credibilidad al Consejo, y el reciente acuerdo nacional adoptado por parte de la oposición selló la suerte definitiva de sus integrantes.Deportación de connacionales Además, Henry aseguró que entiende las recientes deportaciones de miles de compatriotas suyos desde Estados Unidos, los cuales serán bienvenidos en su país."No somos responsables de su deportación. Haití no puede interferir en los asuntos internos de Estados Unidos. Sin embargo, todos los haitianos que regresan a su tierra natal tienen derecho a ser bienvenidos", declaró el gobernante.El gobernante expresó su disposición de cooperar con Estados Unidos para solucionar la situación de miles de migrantes haitianos detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Del Río, Texas (sur), y expulsados la semana pasada.El escándalo detonó tras la divulgación de imágenes de agentes de la ley a caballo, confrontando agresivamente a migrantes, en su mayoría haitianos."Vimos algunos de los malos tratos que sufrieron estos haitianos y nos impactó mucho", admitió Henry.Fuentes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revelaron a Sputnik que Brasil está entre los destinos alternativos buscados para que los haitianos expulsados de Estados Unidos no tengan que regresar al país del que huyeron.Unos 15.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, llegaron en las últimas semanas a Del Río, en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que llevó a Washington a declarar el estado de emergencia y a desplegar agentes fronterizos en la zona.Miedo por su seguridadHenry confesó durante la entrevista que teme por su seguridad, a propósito del asesinato aún sin esclarecer de Jovenel Moise.La investigación en curso apunta a decenas de sospechosos, incluso ciudadanos de Colombia y Estados Unidos, aunque los funcionarios del Gobierno aún buscan un autor intelectual y un motivo.El fiscal jefe de Puerto Príncipe, Bed-Ford Claude, llamó a testificar a Henry para que explicara una serie de llamadas telefónicas realizadas tras el crimen, pero el jefe de Gobierno destituyó tanto al procurador como al ministro de Justicia, Rockefeller Vincent.Al ser cuestionado por tales destituciones, Henry afirmó que ambos fueron despedidos "por violar la ley" y negó haber entorpecido la investigación, pues su prioridad es que Moise tenga justicia, dijo.Henry adelantó que pedirá un seguimiento judicial a las acusaciones sobre la presunta retención sin cargos formulados contra decenas de ciudadanos estadounidenses y colombianos, la cual ha sido denunciada por grupos de derechos humanos y defensores del debido proceso."Le pediré al Ministerio de Justicia que haga un seguimiento y si hay personas inocentes, que las pongan en libertad. No queremos tener a la gente en la cárcel solo porque son colombianos o porque están siendo señalados por asesinos y que no son asesinos", aseguró el político.El primer ministro haitiano reconoció que su administración también necesita ayuda extranjera para combatir la creciente violencia de las bandas criminales en su país, como una de las claves para la recuperación económica y la seguridad ciudadana.Acotó que toda persona involucrada con las pandillas, ya sean políticos, empresarios u otros ciudadanos, serán tratados como bandidos y correrán su misma suerte.

https://mundo.sputniknews.com/20210917/el-gobierno-de-haiti-justifica-llamadas-del-primer-ministro-con-un-sospechoso-del-magnicidio-1116148133.html

https://mundo.sputniknews.com/20210923/mujeres-ninos-y-adolescentes-haitianos-los-mas-afectados-por-expulsiones-desde-eeuu-1116376978.html

https://mundo.sputniknews.com/20210925/falsa-ilusion-renovo-esperanza-de-haitianos-por-la-frontera-de-mexico-eeuu-1116426428.html

https://mundo.sputniknews.com/20210923/acuerdo-politico-agrieta-crisis-de-gobierno-de-haiti-1116375348.html

https://mundo.sputniknews.com/20210927/primer-ministro-de-haiti-promete-seguridad-mientras-el-pais-se-hunde-en-la-violencia-1116470876.html

https://mundo.sputniknews.com/20210902/magnicidio-en-haiti-opacado-por-desastres-y-crisis-1115695863.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, ariel henry, jovenel moise