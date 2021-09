https://mundo.sputniknews.com/20210928/el-dia-en-que-trump-defendio-su-pene-a-bordo-del-air-force-1-1116539566.html

El día en que Trump defendió su pene a bordo del Air Force 1

En 2018, la exestrella del cine para adultos Stormy Daniels causó sensación al comparar el miembro viril de Donald Trump con una seta. La exportavoz de la Casa... 28.09.2021, Sputnik Mundo

En su libro de memorias, titulado Full Disclosure, Daniels comparó los genitales de Trump con "la seta del videojuego Mario Kart" y calificó el sexo que tuvo con él de "el menos impresionante de su vida".La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca Stephanie Grisham también tiene algo que decir sobre el polémico tema.Según escribe en su nuevo libro, I'll Take Your Questions Now, Trump se sintió ofendido por las declaraciones de Daniels. Incluso llamó a Grisham desde el avión presidencial solo para informarla de que su pene no era pequeño ni tenía la forma de una seta.Grisham recuerda también que en una ocasión el exmandatario pidió a su entonces novio —quien también trabajó en su equipo— que calificara su rendimiento en la cama. También estaba obsesionado con una ayudante de prensa y hasta solicitó que viajara junto a él a bordo del avión presidencial para que pudiera "verla".

