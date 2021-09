https://mundo.sputniknews.com/20210928/diputado-opina-que-colombia-desvia-atencion-de-sus-problemas-con-acusaciones-a-venezuela-1116544854.html

Diputado opina que Colombia desvía atención de sus problemas con acusaciones a Venezuela

Diputado opina que Colombia desvía atención de sus problemas con acusaciones a Venezuela

El Gobierno colombiano denunció el domingo la presunta incursión no autorizada de un avión venezolano no tripulado tipo Orlan 10, de fabricación rusa.De acuerdo con la Cancillería colombiana, la aeronave no tripulada, que tiene capacidades de inteligencia militar, ingresó hasta 1,2 kilómetros dentro de su territorio.Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), manifestó que el Gobierno colombiano busca promover la violencia contra su país."Han fracasado estrepitosamente en sus intentos de desestabilizar Venezuela, de derrocar a su Gobierno legítimo y constitucional y en consecuencia acabar con la Revolución Bolivariana y se valen de estas maniobras para seguir culpando a Venezuela de que es un estado agresor, que promueve la violencia, para seguir justificando el dinero que ha percibido Colombia como consecuencia de su acción servil contra Venezuela", comentó el parlamentario.Cinco días antes, el Gobierno venezolano había denunciado que un dron tipo Hermes, asociado con la Fuerza Aérea de Colombia, violó su espacio aéreo.Las autoridades venezolanas aseguraron que este hecho es una "amenaza a la seguridad de la nación", especialmente por tratarse de un sistema militar empleado para misiones de reconocimiento aéreo.Por su parte, el presidente Nicolás Maduro acusó a Colombia de intentar afectar el diálogo entre su Gobierno y la oposición, que se ha desarrollado en la Ciudad de México con el respaldo de Noruega, y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos.La oposición venezolana está fragmentada por sus intereses en controlar el poder económico, lo que demuestra que en ese sector no existe unidad, dijo Julio Chávez.El partido opositor Primero Justicia emitió el lunes un comunicado en el que anunció que no participará más en los espacios que atienden la gestión de los activos de Venezuela en el exterior.Esta organización política indicó que la decisión obedecía a que en más de un año no había recibido respuestas por parte del exdiputado Juan Guaidó sobre las propuestas que habían presentado en cuanto a su desacuerdo con la gestión de los activos.En ese sentido, Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), señaló que Primero Justicia dejó al descubierto su participación en el robo de los activos venezolanos en el exterior, al pretender desvincularse de Guaidó, luego de ser un brazo ejecutor en las políticas de Estados Unidos contra su país."Es una burda estrategia que pretende desvincular a Primero Justicia de Voluntad Popular (partido político de Guaidó) como si no fueran brazos ejecutores de la política injerencista del Departamento de Estado norteamericano, del bloqueo económico, persecución financiera y robo de los activos", expuso.El parlamentario consideró que Primero Justicia lo que hizo fue confirmar las denuncias que reiteradamente realiza el presidente Nicolás Maduro sobre el robo de los activos del Estado."Este infeliz comunicado que se convierte en una confesión de delitos que toda la oposición ha cometido, confirma lo que ha venido denunciando el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y dirigentes opositores que dan cuenta de todos los actos de robo en que han incurrido los dirigentes del G4, son caimanes del mismo pozo", comentó.MonómerosEl anuncio de Primero Justicia surge dos semanas después de que Guaidó dijo que la decisión de las Supersociedades de Colombia de intervenir la compañía venezolana en ese país Monómeros, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), era necesaria.Por ese caso, la Fiscalía le abrió una investigación a Guaidó por "usurpación de funciones" de la empresa Monómeros.El diputado opinó que Primero Justicia viene participando desde un principio en el robo de los activos venezolanos.El Gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones que su país ha sido despojado de sus activos, entre estos la petrolera Citgo, en Estados Unidos; la petroquímica Monómeros, y el oro que tiene depositado en el Banco de Inglaterra.Además, las autoridades venezolanas han dicho que los ingresos de esta empresa han sido robados por la dirigencia opositora para financiar sus gastos.

