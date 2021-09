https://mundo.sputniknews.com/20210928/despenalizacion-del-aborto-en-venezuela-la-revolucion-debe-respetar-el-derecho-de-las-mujeres-1116548131.html

Despenalización del aborto en Venezuela: "La Revolución debe respetar el derecho de las mujeres"

Despenalización del aborto en Venezuela: "La Revolución debe respetar el derecho de las mujeres"

En el Día de Acción Global por un Aborto Seguro y Legal, centenares de mujeres se movilizaron hasta la Asamblea Nacional de Venezuela para entregar a los... 28.09.2021, Sputnik Mundo

"No puede ser un debate postergado, porque estamos hablando de la vida de muchas mujeres, por eso hoy que es el Dia de Acción Global por la Legalización del Aborto en el Mundo estamos movilizándonos por la despenalización del aborto en Venezuela", le dijo a Sputnik Laura Cano, integrante de la organización feminista Tinta Violeta, una de las más de 60 organizaciones sociales, de mujeres y de derechos humanos convocantes.Estos colectivos conformaron la Ruta Verde, una plataforma que articula diversos espacios de lucha de las mujeres para impulsar en el Parlamento y en la calle "la despenalización legal y social del aborto".Este martes 28, la movilización verde llegó hasta la Asamblea Nacional venezolana para exigir a las diputadas y diputados la discusión de una agenda legislativa garantice el derecho de las mujeres al aborto seguro."No existen argumentos científicos ni jurídicos válidos que sustenten la criminalización del aborto, prácticamente sin excepción, aún vigente en Venezuela", reza el comunicado. En Venezuela el aborto es ilegal, salvo cuando esté en riesgo la vida de la gestante.Algunas de las organizaciones presentes en la marcha tienen más de 40 años de lucha por el aborto en Venezuela. Sus militantes aseguran que se han dado pasos en la materia, pero que resultan insuficientes."Vinimos a Caracas porque hoy es un día muy importante para nosotras, porque una vez más exigimos en el mundo que despenalice el aborto, y más aquí que estamos en revolución y la revolución debe respetar el derecho de las mujeres", señala a Sputnik Virginia Martínez, militante de Mujeres por la Vida, quien llegó a Caracas desde Lara, estado ubicado en el centro-occidente de Venezuela.Para esta militante se deben derogar los artículos relacionados con el aborto previstos en el Código Penal venezolano, para el cual el aborto es un delito y penaliza a la mujer con seis meses a dos años de prisión."Se debe cambiar el Código Penal, despenalizar el aborto y así evitar que se mueran nuestras mujeres de los sectores populares que no tienen cómo pagar una clínica para practicarse un aborto; y para que las mujeres violadas no sean obligadas a ser madres, por eso vinimos, esta es nuestra lucha", finalizó Martínez.

