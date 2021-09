https://mundo.sputniknews.com/20210928/argentina-vs-italia-una-nueva-definicion-intercontinental--1116537940.html

Argentina vs. Italia: una nueva definición intercontinental

Argentina vs. Italia: una nueva definición intercontinental

La 'albiceleste' y la 'azzurra', actuales campeones de América y Europa respectivamente, se enfrentarán en partido único, tras un acuerdo alcanzado entre la... 28.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-28T18:10+0000

2021-09-28T18:10+0000

2021-09-28T18:15+0000

américa latina

deportes

italia

argentina

uefa

fútbol

conmebol

afa (asociación del futbol argentino)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1114005639_0:403:2925:2048_1920x0_80_0_0_1f36faa54c3b60b11f0c6bd9c8050781.jpg

A pesar de no tener nombre para el torneo, ni sede, ni fecha específica, las confederaciones sudamericana y europea de fútbol profesional, llegaron a un acuerdo para disputar en una Copa Intercontinental prevista para junio de 2022 entre los campeones de sus respectivos continentes.De esta manera los seleccionados argentino e italiano reeditarán la desaparecida Copa Artemio Franchi o Copa Intercontinental de Selecciones (1985-1993), cuya última edición enfrentó a la Argentina frente a Dinamarca, con victoria sudamericana.Las opciones de sede para esta nueva definición intercontinental más claras hasta el momento son las ciudades de Nueva York, Londres y según fuentes de Conmebol, no se descarta disputar el encuentro en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, a modo de homenaje al excapitán y campeón del mundo argentino.Ambas confederaciones anunciaron en un comunicado en conjunto, que la organización de esta nueva modalidad se extenderá por tres ediciones futuras "entre los respectivos ganadores continentales e incluye la apertura de una oficina conjunta en Londres, que se encargará de coordinar los proyectos de interés común"."La organización de este partido se enmarca en la ampliación de la cooperación entre la Conmebol y la UEFA, que incluye especialmente el fútbol femenino, el futsal y las categorías juveniles, el intercambio de árbitros, así como los programas de formación técnica", sostuvo el comunicado conjunto de sudamericanos y europeos.Historia recienteAmbos seleccionados no se enfrentan entre sí desde marzo de 2018, ocasión en que Argentina venció por un marcador de 2-0 frente a Italia, en duelo amistoso disputado en Manchester.Sin embargo, el duelo más recordado entre ambos fue la semifinal del Mundial de Italia 1990, donde los albicelestes eliminaron a una Italia dueña de casa a través de una infartante definición a penales, que tuvo como héroe de la jornada al portero argentino, Sergio Goycochea.Con el cierre de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, previsto para el mes de marzo del mismo año, el seleccionado argentino sumará una nueva instancia competitiva de cara a la máxima cita futbolística global, que de forma extraordinaria, se celebrará en diciembre del próximo año.

italia

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deportes, italia, argentina, uefa, fútbol, conmebol, afa (asociación del futbol argentino)