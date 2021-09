https://mundo.sputniknews.com/20210928/aprobacion-de-gestion-de-presidente-uruguayo-sube-al-61--1116549790.html

Aprobación de gestión de presidente uruguayo sube al 61 %

Aprobación de gestión de presidente uruguayo sube al 61 %

MONTEVIDEO (Sputnik) — La aprobación de la gestión del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, ascendió del 56 al 61% durante septiembre según una encuesta de... 28.09.2021, Sputnik Mundo

La consultora informó que 35 por ciento de uruguayos y uruguayas "desaprueba" la gestión del Ejecutivo, otro tres por ciento "no aprueba ni desaprueba" y el restante uno por ciento "no opina, no sabe o no contesta".Si se comparan las cifras con julio pasado, la imagen de Lacalle Pou creció un 5% y la desaprobación bajó la misma cantidad.Según Botinelli, a Lacalle Pou le jugó de muy buena manera el manejo de la pandemia de COVID-19."Es un efecto donde la población se une detrás de un objetivo y ese objetivo es mandatado por la primera figura del país", consideró.Y agregó: "La pandemia se va retirando, por lo tanto, no es uno de los problemas principales. Pero también se va retirando por buenos resultados, entonces eso está impactando de esa forma".El dato más curioso del relevamiento marca que, en comparación con julio, la imagen del presidente uruguayo ha crecido entre los partidarios al Frente Amplio (izquierda), principal partido de oposición al Gobierno de coalición.Entre ellos, la aprobación creció del 12 al 21%; la aceptación de Lacalle Pou desciende entre los jóvenes.

