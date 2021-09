https://mundo.sputniknews.com/20210928/amplia---presidente-guillermo-lasso-condecora-al-escritor-peruano-mario-vargas-llosa-1116512032.html

Presidente Guillermo Lasso condecora al escritor peruano Mario Vargas Llosa

Presidente Guillermo Lasso condecora al escritor peruano Mario Vargas Llosa

QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso condecoró, en Quito, al Premio Nobel de Literatura 2010 y excandidato presidencial de Perú, Mario... 28.09.2021

Vargas Llosa recibió la condecoración en el Palacio de Carondelet, la casa presidencial ubicada en el centro histórico de Quito, al finalizar la tarde del lunes."Qué palabras utilizar cuando se confiere una condecoración, precisamente, a un maestro de la palabra. Dejemos algo muy claro, no hay una sola frase que yo pueda añadir para darle aún mayor brillo a la reputación de Mario Vargas Llosa, no hay un solo elogio que podamos pronunciar para encumbrar aún más una obra que ya es patrimonio de la humanidad entera y no hay ninguna condecoración que le dé mayor lustre a un palmarés que acumula los más prestigiosos premios del mundo", dijo Lasso al otorgar la condecoración.El presidente ecuatoriano añadió que el escritor es uno de sus referentes en la lucha por la libertad y señaló que su "querido maestro y amigo" no se dejó engañar por un statu quo intelectual, que poco a poco se convirtió en un pensamiento único.Vargas Llosa, mientras tanto, arremetió contra el comunismo y el socialismo, y los intentos por aplicarlos en el continente americano.Afirmó que el comunismo ya no está ni en Rusia, ni en China y cuestionó los modelos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.El escritor es autor de obras como La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, la Tía Julia y el escribidor.Es uno de los más importantes exponentes del denominado Boom Latinoamericano, fenómeno literario, editorial, cultural y social que surgió en la región entre 1960 y 1970, y cuyas obras llegaron a Europa y el mundo entero, lideradas por autores como Gabriel García Marquez, Julio Cortazar, Vargas Llosa y Carlos Fuentes.En las últimas elecciones presidenciales de Perú, Vargas Llosa pidió votar por Keiko Fujimori, que terminó perdiendo con Pedro Castillo, el actual mandatario del país.

