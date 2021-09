https://mundo.sputniknews.com/20210927/una-joven-se-hace-viral-por-apagar-velas-y-soplar-burbujas-con-la-cuenca-de-su-ojo--videos-1116464060.html

Una joven se hace viral por apagar velas y soplar burbujas con la cuenca de su ojo | Videos

Una joven se hace viral por apagar velas y soplar burbujas con la cuenca de su ojo | Videos

Una mujer de Inglaterra se convirtió en una verdadera estrella de TikTok gracias a una extraña habilidad: es capaz de soplar por la cuenca de su ojo izquierdo... 27.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-27T15:33+0000

2021-09-27T15:33+0000

2021-09-27T15:53+0000

insólito

ojos

viral

estilo de vida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1116463551_0:272:1200:947_1920x0_80_0_0_027bcf1c08fc7f789efca85e47ce3d7b.png

En abril de 2018 a Emma Cousins le diagnosticaron un condrosarcoma mesenquimatoso. Al principio, los médicos pensaron que no era más que una pequeña hemorragia. No obstante, un oculista pidió que la joven le mostrara unas selfis antiguas y concluyó que podría haber tenido un tumor creciendo detrás de uno de sus ojos. Una resonancia magnética confirmó sus temores: era una sarcoma.A la joven le extirparon un ojo para prevenir las metástasis. También se sometió a un tratamiento de radioterapia que duró varias semanas y tuvo un efecto secundario inesperado: un pequeño orificio apareció en su cuenca vacía. Hasta la fecha, el hoyo sigue creciendo.Por suerte, la mujer se negó a tirar la toalla. En lugar de ocultar su condición, optó por convertirla en un superpoder. Ha creado una cuenta en TikTok en la que comparte divertidos videos: apaga velas, hace burbujas de jabón o sopla a un molinillo por la cuenca de su ojo izquierdo.Atención: las siguientes imágenes pueden herir tu sensibilidad"Al fin y al cabo, si me van a mirar de todos modos, ¿por qué no darles algo que mirar?", expresa Emma.

https://mundo.sputniknews.com/20210703/como-es-la-vida-de-las-mujeres-con-dos-vaginas-esta-tiktokera-lo-cuenta-todo-1113781127.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

insólito, ojos, viral