Un experto: EEUU tratará de recuperar su prestigio internacional dañado tras retirada de Afganistán

Un experto: EEUU tratará de recuperar su prestigio internacional dañado tras retirada de Afganistán

La larga presencia y retirada abrupta de las fuerzas norteamericanas de Afganistán dejó a EEUU con el prestigio internacional dañado y Washington tratará de... 27.09.2021

Tras el repliegue de Afganistán "EEUU tiene muchos problemas internos a solucionar y tratará de recuperar su protagonismo y prestigio internacional a través de la política exterior", expresó Cassaglia al ser preguntado si han afectado mucho al Gobierno estadounidense los 20 años de presencia de sus tropas en Afganistán y su retirada posterior.En cuanto a EEUU, las opiniones respecto a este tema están repartidas, según el experto."Por un lado se critica al presidente [Joe Biden] –el único responsable de la medida tomada de retirarse, al menos apresurada y desprolijamente, pese a los consejos de los generales del Ejército– por la pérdida de credibilidad ante el mundo", explicó Cassaglia.Por otro lado, señaló, hay personas que respaldan esa decisión de "no ver a sus jóvenes volviendo en 'bolsas negras'".Según este grupo, la guerra que EEUU peleaba en Afganistán "ya perdió interés": pasaron 20 años de los ataques terroristas.En la primera quincena de agosto, los combatientes del movimiento talibán (proscrito en Rusia por terrorista) se hicieron con el control de buena parte de Afganistán y el día 15 entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial.Hasta finales de agosto, en el aeropuerto de Kabul –que se encontraba bajo la protección de las fuerzas de la OTAN, en su mayoría de las tropas de EEUU– se realizó a contrarreloj la evacuación de miles de expatriados y sus colaboradores afganos, desesperados por escapar del autoproclamado Emirato Islámico de Afganistán.El 30 de agosto, tras casi 20 años de ocupación y más de 2.400 soldados muertos, Estados Unidos completó su retirada caótica de Afganistán, al salir a la medianoche el último avión militar desde el aeropuerto de Kabul.China y el nuevo régimen en AfganistánPara China, el nuevo Gobierno de Afganistán representa una oportunidad de conseguir sus intereses geopolítico y económico y, de este modo, aumentar su influencia en Asia, afirmó a Sputnik Cassaglia.En su entrevista anterior con esta agencia, el experto afirmó que China probablemente tratará de "apadrinar" el nuevo régimen en Afganistán y no le dejará la misma oportunidad a Rusia.El experto indicó que otro interés de China está relacionado con el ámbito económico: Afganistán posee importantes reservas de petróleo –entre 500 y 2.000 millones de barriles de crudo, según varias estimaciones– gas y carbón, recursos mineros, esmeraldas, lapislázulis, metales preciosos como oro y plata, así como cobre, berilio, cromo y zinc.El país centroasiático también posee uranio, así como litio que es un recurso muy importante para la industria de la telefonía móvil china, ya que se usa para la fabricación de baterías para celulares, explicó el especialista.El experto expresó su convicción de que Pekín sabe que "brindándole apoyo político y económico" al nuevo Gobierno talibán, "se asegura recuperar su apoyo a través de la explotación de sus recursos".En cuanto a las acciones y objetivos del Gobierno de Rusia –uno de los pocos países que no evacuó a su personal diplomático, alegando que los talibanes le han dado garantías de seguridad– Cassaglia comentó que pasarían por los mismos intereses que China, es decir, geopolíticos y económicos.Eso además de "disputarle el protagonismo a China en estos campos", puntualizó el experto.Los combatientes del movimiento talibán completaron en agosto pasado su ofensiva relámpago contra las fuerzas gubernamentales y reconquistaron el poder en Afganistán, tras dos décadas de intervención militar extranjera.El 7 de septiembre, los talibanes dieron a conocer la composición de un gobierno interino, sin ninguna mujer e integrado mayoritariamente por pastunes y partidarios de la línea dura.La mitad de los miembros del gabinete, que iba a ser inclusivo según las promesas iniciales, figuran en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).Al día siguiente el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, declaró que la creación del Gobierno de Afganistán fue un paso necesario para restaurar el orden y acabar con el período de ilegalidad.También afirmó que Pekín respeta la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Afganistán y está dispuesto a mantener contactos con las nuevas autoridades afganas, pero evitó responder a la pregunta sobre si China reconoce al nuevo Gobierno afgano.

