Primeros turistas de Brasil ingresan a Argentina por paso fronterizo | Fotos

Primeros turistas de Brasil ingresan a Argentina por paso fronterizo | Fotos

BUENOS AIRES (Sputnik) - Los primeros turistas brasileños pudieron ingresar a Argentina tras la reapertura de un corredor seguro en el puente Tancredo Neves... 27.09.2021, Sputnik Mundo

La titular de Migraciones destacó que "después de 560 días y gracias al avance de la campaña de vacunación", el país puede de nuevo abrir sus fronteras de manera segura.El puente estaba cerrado desde marzo de 2020, cuando el Gobierno declaró la emergencia sanitaria por el avance de la pandemia del COVID-19 y cerró todas las fronteras de Argentina.Por 10 días, no obstante, este paso fronterizo estuvo abierto para permitir el paso de unos 40.000 argentinos y residentes que así pudieron regresar al país.En la jurisdicción de Misiones hay otros puentes internacionales, como el de San Roque González de Santa Cruz, que conecta la ciudad de Posadas con la paraguaya de Encarnación (sur).La actual gestión, que preside Alberto Fernández, anunció que desde el 1 de octubre se autorizará el ingreso sin aislamiento de extranjeros de países limítrofes, de manera que se establecerá un incremento progresivo del cupo de acceso a través de todos los pasos fronterizos hasta el 1 de noviembre, cuando se autorizará que ingresen todos los foráneos.Desde que comenzó la emergencia sanitaria, el Ejecutivo autorizó en una sola ocasión la entrada de turistas, que tenían que provenir de países limítrofes.Aquel período se extendió desde el 2 de noviembre de 2020 hasta el 29 de marzo, y los viajeros solo podían ingresar por vía aérea o marítimas.Ahora, quienes ingresen a Argentina deberán presentar un test PCR negativo en las 72 horas previas al embarque, y deberán realizarse otro entre el quinto y séptimo día de su llegada al país.Quienes no estén vacunados deberán realizar cuarentena.Cuando más de la mitad de la población argentina esté inmunizada se dejará de exigir un test de antígenos al ingreso y al quinto-séptimo día, salvo para los no vacunados, que deberán cumplir con una cuarentena de siete días.En las últimas 24 horas se registraron 14 muertes y 562 nuevas infecciones del nuevo coronavirus, los números más bajos desde marzo de este año y mayo de 2020, respectivamente.En Argentina fueron inmunizados con dos dosis 21,4 millones de habitantes y se han vacunado con una dosis 29,4 millones, según los últimos datos del Ministerio de Salud.En todo el país, donde viven 45,7 millones de personas, se contabilizaron en total más de 5,2 millones de casos de COVID-19 y 114.862

