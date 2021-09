https://mundo.sputniknews.com/20210927/pablo-cimadevila-a-sin-tapujos-por-que-los-cocineros-son-considerados-genios-y-los-joyeros-no-1116308016.html

Pablo Cimadevila a 'Sin Tapujos': "¿Por qué los cocineros son considerados genios y los joyeros no?"

Pablo Cimadevila se hizo famoso subiendo vídeos a YouTube sobre lo que mejor sabe hacer: joyas. Pero no cualquier joya. El gallego, originario de Pontevedra... 27.09.2021, Sputnik Mundo

En su canal de Youtube, donde acumula casi cinco millones de suscriptores, cada vídeo que sube en el que se ve el proceso creativo completo de alguna de sus joyas, acumula millones de visitas y nuevos adeptos que se rinden a un arte a priori olvidado por el gran público mainstream."Considero la joyería como una forma de comunicarme con el mundo sin decir una sola palabra", asegura en esta entrevista para Sin Tapujos desde su taller de Pontevedra, donde recibe al equipo, aunque confiesa que no suele dar muchas entrevistas. "El ser humano ha construido cosas con las manos desde las cavernas. Nos relaja y nos hace felices", señala Cimadevila.El joyero, que además protagonizó un reality en un canal de televisión donde tenía que superar el reto de crear diferentes joyas que le encargaban personajes famosos del mundo, se define como una persona ambiciosa, pero explica que, para él, "el éxito no está en la fama ni en el dinero, sino en ser capaz de conseguir todos tus sueños".Su sueño confesable más cercano es, probablemente, el de mudarse a Los Ángeles, en EEUU, donde cree que puede conseguir elevar el mundo de la joyería donde se merece estar: "Los joyeros nos pasamos la vida haciendo felices a las personas, pero sin embargo no estamos valorados. Creo que puedo conseguir que el mundo de la joyería se valore más y sea algo así como el mundo de la cocina. ¿Por qué a un cocinero se le considera un genio y a un joyero no?".El gallego explica que su vocación se desarrolló cuando era un niño. Con motivo del atropello que sufrió delante de su casa cuando apenas contaba con cuatro años de edad y de las largas temporadas que tuvo que pasar en los hospitales, dedicó mucho tiempo a evadirse y a construir cosas con las manos y a dibujar: "Somos el resultado de las experiencias que vivimos", asegura.Por si su vida no fuese lo suficientemente interesante, Pablo Cimadevila también ha sido pentacampeón en natación adaptada en los Juegos Olímpicos de Sidney, Pekín y Londres.

