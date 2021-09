https://mundo.sputniknews.com/20210927/mas-de-2000-migrantes-menores-ingresaron-a-chile-de-forma-irregular-entre-enero-y-julio-1116461361.html

Más de 2.000 migrantes menores ingresaron a Chile de forma irregular entre enero y julio

Más de 2.000 migrantes menores ingresaron a Chile de forma irregular entre enero y julio

SANTIAGO (Sputnik) — Un total de 2.012 menores de edad ingresaron a Chile el primer semestre de este año de manera irregular utilizando pasos no habilitados...

La región que más ha recibido ingresos de migrantes menores de 18 años es Tarapacá, en la zona norte del país, con un total de 3.634 ingresos si se suman los del año pasado y los que van de este año; lo sigue Arica (norte) con 354 ingresos y Antofagasta (norte), con 30.Sin embargo, las organizaciones promigrantes denunciaron que existen muchos más ingresos de menores, niños, niñas y adolescentes por pasos no habilitados, los que no han podido ser registrados por la Policía ni las autoridades."Una de las causas del alto ingreso de menores por pasos no oficiales radica en las restricciones que ha impuesto el Gobierno de Chile para otorgar visas a los venezolanos que buscan reunificarse con sus familias en el país", dijo al medio la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, Patricia Rojas.Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes, de los cuales 457.000 son venezolanos, siendo la comunidad extranjera más grande en el país.

