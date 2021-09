Macrobotellones salvajes en España: se repiten las peleas, los robos y los actos vandálicos | Vídeos

https://mundo.sputniknews.com/20210927/macrobotellones-salvajes-en-espana-se-repiten-las-peleas-los-robos-y-los-actos-vandalicos--videos-1116450992.html

Durante el fin de semana se han registrado numerosos botellones multitudinarios en buena parte de España. Los tres puntos en los que se ha vivido un mayor... 27.09.2021, Sputnik Mundo

Las sirenas de las patrullas policiales no han dejado de sonar en Barcelona durante los últimos tres días (desde el viernes 24 al domingo 26 de septiembre). Aprovechando el contexto de las fiestas de la Mercè, miles de personas se han reunido para beber en la calle sin respetar las medidas de seguridad.Robos, quema de contenedores y una quincena de apuñalamientos han sido las escenas más repetidas en la Ciudad Condal. Tan solo en la tercera jornada se reunieron alrededor de 30.000 personas en la playa del Bogatell, aunque no hubo tantos incidentes como la noche anterior. Como se aprecia en las imágenes del vídeo, en algunos puntos de la ciudad agentes antidisturbios de la Guardia Civil tuvieron que intervenir y se detuvo a 30 personas.En el Parque de Berlín, en Madrid, más de un millar de jóvenes se juntaron para beber y celebrar las fiestas de Chamartín. Una vez más, sin mascarilla y sin distancia de seguridad. La Policía tuvo que desalojar la zona y hay cuatro detenidos relacionados con el apuñalamiento de un joven de 19 años. También en las fiestas de Villaviciosa de Odón se ha producido otro apuñalamiento en un macrobotellón que se ha saldado con la detención de siete personas.En Sevilla, la Policía desalojó a un millar de personas de los locales donde se encontraban porque no cumplían con las medidas de seguridad. De hecho, varios han sido cesados de la actividad por permitir el incumplimiento de las medidas COVID: no se respetaba la distancia de seguridad, ni se utilizaba la mascarilla en el interior, ni el aforo permitido. Otros establecimientos fueron precintados por vender alcohol y promover su consumo en la vía pública.El alcohol y las fiestas ilegales también se han repetido el último fin de semana en la Plaza de Honduras de Valencia y Bilbao ha amanecido con bolsas de basura en sus calles tras una larga madrugada que terminó con varios detenidos por desorden público.Los macrobotellones copan el debate social y también el debate político, porque lejos de atajarlos, se están multiplicando. La sociedad se pregunta cómo se pueden parar y responsabiliza a las autoridades por permitirlos.

