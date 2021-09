Los miedos y retos de Jonatán Montoya, exbailarín mexicano que recorre el mundo a pie

https://mundo.sputniknews.com/20210927/los-miedos-y-retos-de-jonatan-montoya-exbailarin-mexicano-que-recorre-el-mundo-a-pie-1116470037.html

El 15 de septiembre de 2020, este bailarín originario de la Ciudad de México decidió dejar su carrera en los escenarios para iniciar un viaje a las siete nuevas maravillas del mundo, un recorrido de más de 80 mil kilómetros que pretende realizar únicamente con sus pies en los próximos siete años.Ante el freno de actividades artísticas y con las ganas de salir de su zona de confort, este mexicano pretende hacer historia al ser el primero en darle la vuelta al mundo a pie y completar el Wonder Walks, como se le conoce al reto de viajar por Chichen Itzá en México, el Taj Mahal en India, Petra en Jordania, La Gran Muralla en China, Machu Pichu en Perú, el Coliseo en Italia y El Cristo Redentor en Brasil."Aquí hay una pregunta: ¿Qué harías si supieras que no vas a fracasar, que todo te va a salir bien, hagas lo que hagas? Le di muchas vueltas a esas preguntas que aparentemente son muy cursis, muy simples, pero que te hacen pensar. Y realmente fue eso: atreverme a responder mi propio llamado a la aventura pensando que la vida se nos acaba y que tenemos que hacer eso que intuimos que podemos lograr sin importar lo ambicioso del plan", declaró en entrevista para Sputnik Mundo, desde Santo Domingo Ingenio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.Antes de iniciar esta aventura, Jonatán Moya meditó su decisión de forma personal, sin mencionarlo a nadie, mientras investigaba sobre otros casos de viajeros que han emprendido travesías similares y visualizaba sus principales obstáculos, aunque nada de ello lo preparó al 100% para los primeros retos que enfrentó."Yo pensé que podría vivir con un presupuesto de siete dólares al día, la verdad es que no. Porque de pronto necesito alojarme en una posada para poder vivir, que mi ánimo no se vaya al suelo, darme un baño. No tome en cuenta lavar mi ropa, sustituir piezas de equipo que por supuesto no te van a durar seis meses, empezando por la ropa", indicó.A pesar del entusiasmo con el que comenzó el viaje en julio de este año, a los 30 días de iniciado, este mexicano aventurero se enfrentó a su primera crisis: darse cuenta que su vida ahora, y por el resto de los siguientes siete años, se medirá en caminatas de aproximadamente 22 kilómetros diarios, para lo cual no sólo se apoyará de fisioterapeutas y masajistas, sino también de coaches que le ayuden con su salud mental.Sin embargo, en momentos de duda, Moya recuerda que su viaje por todo el planeta no sólo lo hará crecer como persona, sino que también le permitirá ayudar al combate del VIH, ya que, con apoyo de la fundación Red, por cada milla recorrida, donará 25 centavos para esta causa."Me sirve como motivación. Como hombre de esta generación he visto los estragos que ha causado el VIH, no nada más en la comunidad LGBT, el VIH es un tema de salud pública. Desafortunadamente me ha tocado ver gente que no ha tenido acceso a su medicamento, gente que ha decidido no tomarlo porque sienten que ya no vale la pena seguir luchando, gente que se infectó a muy temprana edad con sus primeras interacciones sexuales (…) Se me hizo una causa apropiada".Este joven de 32 años que dejó atrás a su familia y hasta una relación sentimental de 16 años, ha podido confirmar el famoso verso del poeta español Antonio Machado popularizado por el cantante Joan Serrat: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar"."Yo estoy improvisando el viaje todos los días. Tengo una ruta esbozada, mido mis tiempos en cuestión de kilómetros, pero el camino lo hago con cada paso que doy".El siguiente objetivo de Jonatán Montoya es llegar a su primera parada oficial, Chichen Itzá, el 1 de diciembre para conmemorar el Día Mundial contra la Lucha del VIH SIDA. Para ello, planea llegar en los próximos 10 días a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas —donde ya visualiza un escenario complicado debido a la crisis migratoria en Centroamérica—, para luego trasladarse a Campeche y Mérida.

