https://mundo.sputniknews.com/20210927/la-estafa-maestra-como-unos-estudiantes-ganaron-millones-en-la-loteria-de-eeuu-1116508172.html

La estafa maestra: cómo unos estudiantes ganaron millones en la lotería de EEUU

La estafa maestra: cómo unos estudiantes ganaron millones en la lotería de EEUU

Matemáticos e ingenieros graduados del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) formaron bandas compuestas por personas que no se conocían, pero tenían... 27.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-27T22:52+0000

2021-09-27T22:52+0000

2021-09-27T22:52+0000

estilo de vida

insólito

estudiantes

mit

lotería

estafa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1116508529_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9882390a5bf40c313e1f5f56053c23ad.jpg

La historia comienza en 2004. El juego de la lotería de Massachusetts consistía en elegir seis números de 100; si estos salían sorteados, el ganador obtenía una suma no despreciable de medio millón de dólares.No obstante, en caso de no coincidir con la totalidad de los números sorteados, habían premios menores. Bastaban solo tres aciertos para recibir una suma económica.Si el premio mayor no tenía un ganador, el monto, al igual que en otras partes del mundo, se incrementaba con el de la siguiente jugada y así sucesivamente.El problema surgió cuando pasó más de un año y ningún ganador se presentaba, según recoge Página 12. Ante esta situación las autoridades idearon un nuevo juego bajo el nombre de WinFall en 2004. Si el premio mayor superaba los dos millones de dólares y quedaba vacante, en lugar de posponer el premio, se aumentarían los premios menores para cinco, cuatro y hasta tres aciertos.Cada semana, la Lotería de Massachusetts anunciaba el monto acumulado hasta el momento y lo faltante para alcanzar los dos millones de dólares. Cuando se alcanza esa cifra, los estadísticos aseguran una ganancia para cualquiera que compre al menos 100.000 dólares en billetes, explica The Boston Globe.Estos breves periodos de tiempo eran aprovechados por apostadores con formación científica en informática, en su mayoría egresados del MIT que compraban la mayor cantidad de billetes de lotería, con la finalidad de reunir tantos premios intermedios como fuera posible.Liderados por James Harvey, quien reunió a 50 estudiantes de la institución, el grupo invirtió 1.000 dólares en el juego, y su dinero se triplicó debido a las ganancias por los billetes adquiridos.El número de personas que deseaban participar aumentó, es así que para 2010 Harvey creó la empresa Random Strategies Investments —en español, Inversiones Estratégicas Aleatorias—.Pero Harvey no fue el único en realizar esta maniobra, sino que un grupo de 32 investigadores en biomedicina de la Universidad de Boston también se benefició de la estrategia.Liderados por Gerald y Marjorie Selbee, este grupo se había enriquecido anteriormente con la lotería de la ciudad de Michigan.En semanas normales, elegir cinco números ganadores generaba un premio de 4.000 dólares, pero en agosto de 2010 la cifra se elevó desde 20.000 a 40.000 en el periodo óptimo para jugar, cuando el premio mayor alcanzaba su ostentosa meta. En WinFall, este premio llegó a superar incluso los 100.000 dólares.Cuanto mayor es la inversión en boletos, menor es el riesgo. Con 100.000 dólares en boletos, había un 72% de probabilidad de ganar, según expresó el profesor de Matemáticas y Estadística en la Universidad de Boston, Mark Kon a The Boston Globe. Los apostadores como Selbee que gastaron al menos 500.000 dólares casi no tenían riesgo, dijo.Se estima que entre los grupos compraron la mitad de los billetes. Solo los Selbee obtuvieron 8 millones de dólares desde su accionar en 2003.Además, se registraron irregularidades en varias tiendas de ventas de boletos motivadas por las altas comisiones que recibían.Si bien desde la organización se mencionó que no se comprometió el funcionamiento o la integridad del juego, la realidad es que matemáticos hicieron uso de su conocimiento para beneficiarse económicamente. Actualmente, WinFall no está en funcionamiento.

https://mundo.sputniknews.com/20210904/los-robos-de-criptomonedas-alcanzan-los-3000-millones-en-lo-que-va-de-2021-1115746663.html

https://mundo.sputniknews.com/20210901/la-policia-salvadorena-investiga-a-un-activista-antibitcoins-por-un-presunto-fraude-financiero-1115653135.html

https://mundo.sputniknews.com/20210716/la-peor-estafa-una-mujer-argentina-fingio-tener-cancer-para-recaudar-dinero-1114172210.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

insólito, estudiantes, mit, lotería, estafa