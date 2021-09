Invertir en oro no siempre es buena idea y esta es la razón

https://mundo.sputniknews.com/20210927/invertir-en-oro-no-siempre-es-buena-idea-y-esta-es-la-razon-1116467666.html

A pesar de que el precio del oro se ha disparado desde los 460 dólares por onza en 2000 hasta más de 1.800 para agosto de 2021, este metal "no produce nada", por lo que realmente no puede ser considerado como una inversión muy atractiva desde una perspectiva a largo plazo, explica el experto Jason Snipe, de Odyssey Capital Advisors, a CNBC.Si bien en las primeras etapas, el oro suele mostrar un buen rendimiento, "una vez que te mueves al próximo ciclo, ya no resulta tan rentable en un entorno normalizado", subraya Snipe.Por su parte, la experta Suki Cooper, de Standard Chartered Bank, se muestra convencida de que el oro puede convertirse en una cobertura estratégica eficaz contra la inflación. No obstante, admite que no resulta "una cobertura perfecta" si se compra por un corto período de tiempo.Al mismo tiempo, "varios estudios han demostrado que poseer activos en oro por un plazo de entre 12 y 18 meses antes de que la inflación comienza a crecer y por otros 12 o 18 meses adicionales, puede convertirse en una buena cobertura (para la inflación)", afirma Cooper.

