Instalan monumento en homenaje a Bellingshausen en Río de Janeiro

Se instaló en Río de Janeiro un monumento a Fadéi Bellingshausen, el jefe de la expedición rusa que descubrió la Antártida hace 200 años. La ciudad brasileña... 27.09.2021, Sputnik Mundo

El monumento del escultor Alexei Leonov fue llevado este viernes 24 de septiembre para su instalación en la Bahía de Guanabara y fue colocado en un pedestal de piedra cerca del aeropuerto Santos Dumont en el centro de la ciudad. Detrás de la estatua se encuentra el Pan de Azúcar, a la entrada de la bahía.El periodista ruso Sergei Brilev, que dirige el Instituto Bering-Bellingshausen para las Américas (IBBA) con sede en Montevideo, Uruguay, informó que las autoridades permitieron erigir un monumento en el lugar donde atracó el barco de Bellingshausen en su viaje hacia la Antártida.Estaba previsto erigir el monumento en enero de 2021, en honor al 200 aniversario de la expedición antártica bajo su mando, pero debido a la pandemia de coronavirus, se pospuso.La iniciativa pertenece al Instituto Bering-Bellingshausen. El proyecto fue llevado a cabo gracias al apoyo de la Sociedad Histórica Militar Rusa y la fundación benéfica "Arte, Ciencia y Deporte".Este es el tercer monumento instalado por el Instituto Bering-Bellingshausen en honor al descubridor de la Antártida. En 2016, se inauguró un monumento en Montevideo, Uruguay, y en enero de 2020 se inauguró un monumento al navegante en la estación rusa Bellingshausen en la Antártida.En 1820 el explorador y cartógrafo ruso Fadéi Bellingshausen descubrió la Antártida, tras un año del comienzo de su expedición en julio de 1819. Bellingshausen se embarcó en su corbeta Vostok desde Kronstadt, ciudad portuaria rusa en la bahía del río Nevá en el golfo de Finlandia.Su tripulación llegó a Río de Janeiro en noviembre de ese mismo año para luego dirigirse hacia el sur. En enero de 1820 el jefe de expedición rusa se consagró como el primer explorador en llegar a la Antártida.El Instituto Bering-Bellingshausen para las Américas contribuye al diálogo entre políticos, empresarios, periodistas y científicos de Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) con sus homónimos en las Américas.

