"Ha sido brutal": ríos de solidaridad desbordan La Palma | Vídeo

"Ha sido brutal": ríos de solidaridad desbordan La Palma

27.09.2021

Hace una semana que Cumbre Vieja entró en erupción. El estruendo de las explosiones y los largos ríos de lava han copado noticieros y portadas de medios de comunicación de todo el planeta. Cámara y pluma también han relatado los efectos de las coladas volcánicas en la isla. Centenares de viviendas cubiertas por tierra a altas temperaturas. Hectáreas de plantaciones de plátano y aguacate consumidas por el fuego y la roca. Miles de personas evacuadas de su hogar, en muchos casos, destruido por las emisiones del volcán. Lágrimas y gritos de desesperación rebotan en el valle de Aridane.Las imágenes de la erupción volcánica no han dejado indiferente a nadie. La Palma se ha convertido en objeto de visitas políticas y de promesas para paliar los efectos del desastre natural. El Gobierno de Canarias ultima la compra de 280 viviendas para alojar a las personas que han perdido su domicilio. Además, prepara un decreto ley urgente de ayudas. El Estado declarará el 28 de septiembre la isla zona catastrófica, lo que abrirá las puertas a las medidas de auxilio del Ejecutivo central. Mientras, la Unión Europea dará acceso al Fondo de Solidaridad para la recuperación del lugar.Más allá de los representantes públicos, la ciudadanía se ha volcado con La Palma. Tanto las otras islas del archipiélago canario como el resto de España han participado en el envío de productos y utensilios, orquestado por cientos de organizaciones. Alimentos, ropa, electrodomésticos, juguetes y todo tipo de enseres han arribado a la Isla Bonita. "Tenemos absolutamente de todo. Incluso algunas donaciones podríamos necesitarlas en los próximos meses", destaca la teniente de alcalde de los Llanos de Aridane, Lorena Hernández.El pabellón deportivo de los Llanos de Aridane es uno de los 13 puntos a los que llega la ayuda. Las furgonetas no dejan de descargar bolsas en la instalación municipal. Allí, voluntarios ataviados con un chaleco amarillo clasifican los bienes llegados antes de su posterior distribución. Los afectados por el volcán pueden aprovechar los útiles presentando una tarjeta expedida en el centro de donación del polideportivo. Procedimiento que se lleva a cabo en este municipio, pero también en Tazacorte y El Paso.En total, 750 personas trabajan como voluntarios en el valle de Aridane. Incluso, algunas han comprado un billete de avión para prestar su ayuda a la población palmera. "La mayoría son jóvenes, están sin clase y han querido sentirse útiles, y han venido para acá, alrededor de unas 400 personas que se han movilizado para trabajar aquí", explica Hernández acerca de los voluntarios que laboran en los Llanos.A pesar del amplio número de cooperantes, la ayuda enviada llega a desbordar a La Palma. Las organizaciones de la isla piden que se detenga el envío de ropa de segunda mano y que se priorice por almohadas, pijamas, toallas o sábanas. También destacan la necesidad de ropa de abrigo, ropa interior nueva, mascarillas FFP2, alimentos sin lactosa, gluten o azúcar o comida para mascotas.En La Palma, el rugido del volcán no cesa y magma y ceniza no dejan de brotar del suelo. Pero, los ríos que entierran la costa occidental de la isla no son solo de lava. También los hay de solidaridad.

