Excónsul ecuatoriano niega el supuesto plan ruso para ayudar a Assange en 2017

LONDRES (Sputnik) — Fidel Narváez, exdiplomático ecuatoriano y activista en Derechos Humanos, descarta por "fantasiosas" y "descabelladas" las últimas... 27.09.2021, Sputnik Mundo

La supuesta acción, que se habría planificado para el invierno de 2017, sale a relucir en un extenso reportaje basado en declaraciones de oficiales estadounidenses, que publicó el servicio de investigaciones de Yahoo este 26 de septiembre.Narváez ejercía entonces las funciones de Primer Secretario de la Embajada de Ecuador en Londres, tras desempeñar el cargo de cónsul de la misma legación desde 2010 y haber mediado en la operación que garantizó el refugio diplomático del cofundador de WikiLeaks."La versión de que habría habido un supuesto plan de Rusia es descabellado y no tiene sustento en absoluto", niega a Sputnik antes de subrayar que "es imposible pensar" que se pudiera orquestar semejante plan sin el conocimiento del personal de la legación ecuatoriana.La fecha del presunto complot ruso coincide con el plan ideado por Ecuador para sacar a Assange legalmente de la embajada, con pasaporte diplomático, el 26 de diciembre de 2017.Narváez reconoce que Quito elaboró un "plan B, una segunda opción, para acreditarle como diplomático en Moscú", en una "decisión soberana" del Gobierno de Rafael Correa, que finalmente no se ejecutó debido a la presión de Estados Unidos.A su vez, el Gobierno británico dejó en claro que Assange sería detenido en cuanto pisara la calle, con o sin pasaporte diplomático.El exdiplomático culpa a UC Global, la empresa española encargada de la seguridad de la embajada, que está bajo investigación judicial por indicios de espionaje de Assange y sus visitantes, de dar fuelle al "rusiagate"."UC Global ha admitido que se inventaban cosas en su descripción de hechos y eventos para justificar su lucrativo contrato", dice de la denuncia contra el fundador y director de la firma de seguridad que se está procesando en la Audiencia Nacional de Madrid.Narváez ya ganó una queja formal contra el diario británico The Guardian por infracción del código en su apartado de "información engañosa o distorsionada" en un artículo publicado en 2018 sobre la supuesta trama rusa en la abortada salida del australiano de la legación ecuatoriana.La investigación de Yahoo recoge también comentarios de fuentes de seguridad estadounidenses sobre la supuesta posición y actuación de la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad y la Casa Blanca, entre otros focos de poder, respecto a WikiLeaks.Para Narváez, las desvelaciones del trío de periodistas confirman la naturaleza "netamente política" del proceso de extradición de Assange y el "espionaje al que Julian, su organización y sus allegados fueron sujetos".

