Estos 5 alimentos reducen la esperanza de vida

Estos 5 alimentos reducen la esperanza de vida

Para tener una vida larga y sana, es importante cuidar lo que comes. Un grupo de especialistas de la Clínica Mayo (EEUU) redactó una lista con los cinco... 27.09.2021

Los alimentos mínimamente procesados ​​normalmente ofrecen beneficios nutricionales (vitaminas, minerales, fitonutrientes y fibra) similares a los naturales y sin procesar, asegura una de las dietistas de esta institución, Katherine Zeratsky.Así que es mejor que te abstengas de la comida precocinada, además de otros productos dañinos para la salud.Comida prefabricadaZeratsky aconseja no consumir alimentos precocinados, ya que son causa de muerte, según los resultados del estudio publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings.Carne rojaOtra nutricionista de la misma institución, Liza Torborg, indicó que es importante reducir el consumo de carne roja y de carnes procesadas en la dieta. Se hace eco de un análisis de seis estudios sobre el consumo de este alimento en los cuales participaron más de 1,5 millones de personas durante periodios comprendidos entre cinco años y medio y 28 años.El beicon, las salchichas, los perritos calientes, el jamón y la carne enlatada están llenos de sodio, nitratos y grasas saturadas, detalló.Alimentos fritosLa comida frita provoca diabetes tipo 2 y problemas cardíacos, señaló el cardiólogo de la clínica Mayo Stephen Kopecky.Además, los estudios también muestran que "comer diariamente alimentos fritos puede acortar tu vida", señala The Mayo Clinic Minute.Según Kopecky, nuestros cuerpos no fueron pensados para comer este tipo de productos. "Si tienes un motor diesel, no pongas gasolina en el tanque", advierte.Alimentos azucaradosAdemás, los especialistas alertan de que abusar de los alimentos azucarados aumenta el riesgo de diabetes y de muerte prematura.Según otro estudio publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings, evitar los azúcares añadidos, ingredientes que sirven para proporcionar dulzura y calorías adicionales, desde el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa hasta los que suenan más saludables como el de agave, de dátiles y de caña, es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu salud.AlcoholAl final, los médicos de esta institución enfatizan que es necesario abstenerse de consumir alcohol. Incluso una copa al día supone un riesgo, aunque sea pequeño, de desarrollar cáncer, por ejemplo, el de esófago.Beber en exceso puede provocar enormes problemas, como pancreatitis y la muerte súbita si padeces una enfermedad cardiovascular. Dañar el músculo cardíaco puede provocar una insuficiencia cardíaca, una enfermedad hepática, un accidente cerebrovascular y daño cerebral.

