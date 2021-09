https://mundo.sputniknews.com/20210927/dialogo-entre-cataluna-y-espana-aguanta-la-presion-tras-detencion-de-puigdemont-1116464722.html

Diálogo entre Cataluña y España aguanta la presión tras detención de Puigdemont

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el líder autonómico de Cataluña, Pere Aragonès, reafirmaron su compromiso de mantener abiertas las vías... 27.09.2021, Sputnik Mundo

españa

carles puigdemont

la detención del expresidente catalán carles puigdemont

El máximo responsable del proceso independentista de 2017 ya se encuentra en libertad, pero deberá comparecer ante el Tribunal de Apelación de Sassari el próximo 4 de octubre en una vista sobre su posible extradición a España, donde el Tribunal Supremo le reclama para ser juzgado por un delito de sedición y otro de malversación.Una amenaza al diálogoEl fantasma de una extradición agita los cimientos del tímido proceso de reencuentro entre las instituciones de Cataluña y España, que se reactivó el pasado 15 de septiembre con una nueva reunión de la mesa de diálogo en la que participan ambas partes.Por el momento la mesa de conversaciones solo sirvió para constatar la lejanía de los puntos de partida: la Generalitat de Cataluña propone superar el conflicto territorial mediante un referéndum de autodeterminación y la amnistía para los independentistas encausados, cuestiones que el Gobierno de España rechaza de plano.Pese a ello, a los dos lados de la mesa defienden que el mero hecho de sentarse a hablar es un valor por sí mismo. "Seguimos manteniendo posiciones políticas muy alejadas, radicalmente distintas, pero hemos coincidido que la mesa de diálogo es el mejor camino para avanzar y encontrar soluciones", dijo Sánchez tras su última reunión con Aragonès.Por ello, tras el arresto de Puigdemont la primera reacción de Sánchez fue insistir en que en momentos así "el diálogo es más importante que nunca", algo que diferentes portavoces del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han seguido defendiendo en las últimas horas.Sin embargo, la respuesta fue dispar entre los partidos independentistas que comparten gobierno en Cataluña: los progresistas de ERC (el partido del presidente Aragonès, más favorable a la negociación con España) y los conservadores de JxCAT (el partido de Puigdemont, que apuesta por vías de mayor confrontación).Puigdemont denuncia una conjuraEn una rueda de prensa ofrecida el sábado desde la localidad italiana de Alghero, Puigdemont acusó directamente al Estado español de haber "coordinado e inspirado" una operación para arrestarle.En una línea similar se expresó el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró (JxCAT), quien el 25 de septiembre afirmó que la detención de Puigdemont fue fruto de "una conjura" urdida entre el aparato judicial español y el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que a su modo de ver hace inviable ningún tipo de diálogo con Madrid.Sin embargo, los pesos pesados de ERC tratan de desvincular el ámbito político del judicial. De hecho, defienden la tesis de que la ejecución de la euroorden contra Puigdemont en Italia es un intento del Tribunal Supremo de boicotear cualquier posibilidad de avance en la negociación con Madrid."Es constante cómo hay una cúpula judicial española que hace política", dijo el 27 de septiembre Aragonès en una entrevista televisiva, en la que destacó que, al menos con la información de la que dispone, no le consta que Sánchez estuviera al tanto de los planes para ejecutar la euroorden contra Puigdemont.En consecuencia, el presidente de la Generalitat pone el foco en que "el aparato judicial del Estado español mantiene la vía represiva", aunque también subrayó que "el Gobierno español no puede hacer ver que no tiene que ver con él".Estas palabras coinciden con las de Oriol Junqueras, el principal líder de ERC y ex número dos del Gobierno de Puigdemont en 2017, quien cree que "hay poderes del Estado que trabajan con ahínco para intentar dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo"."Yo no rompería en ningún caso ninguna mesa de negociación. Romper la negociación no nos ayuda nada y lo empeora todo", señaló Junqueras el 24 de septiembre en declaraciones a los medios.La mesa de diálogo resiste mientras Puigdemont y su partido tensan la cuerda. En cualquier caso, la detención del líder independentista en Cerdeña es un recordatorio de la fragilidad del proceso de diálogo entre Barcelona y Madrid, que se desarrolla entre disensiones internas en paralelo al avance de las causas judiciales todavía pendientes tanto dentro como fuera de España. (Sputnik)

