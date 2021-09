https://mundo.sputniknews.com/20210927/como-perros-y-gatos-es-posible-su-convivencia-en-el-hogar-1116504562.html

Como perros y gatos: ¿es posible su convivencia en el hogar?

Como perros y gatos: ¿es posible su convivencia en el hogar?

Conversamos con un médico veterinario, experto en comportamiento animal, acerca de cómo convivir con mascotas y si es posible que perros y gatos vivan bajo el mismo techo.

2021-09-27T22:10+0000

2021-09-27T22:10+0000

2021-09-27T22:10+0000

zona violeta

animales

gatos

perros

mascotas

casa

veterinarios

comportamiento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1116506326_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_cbc687099d6ec55ed604d03ddc52da7b.jpg

Como perros y gatos: ¿es posible su convivencia en el hogar? Conversamos con el médico veterinario argentino Fernando Catrina, experto en comportamiento animal, acerca de cómo convivir con mascotas y si es posible que perros y gatos vivan bajo el mismo techo. El entrevistado brindó consejos para entender a los animales y mejorar la convivencia en el hogar.

Con la famosa frase "llevarse como perros y gatos" se instaló el mito de que estos dos animales son incapaces de tener una convivencia pacífica. Y aunque esto no es cierto, es verdad que hay ciertos aspectos a tener en cuenta antes de decidir adoptarlos a ambos como mascotas.El entrevistado brindó consejos para facilitar la llegada de un perro a un hogar donde ya habita un gato, y viceversa. Y también nos habló sobre cómo mejorar el vínculo entre las personas y sus mascotas."En general me consultan por trastornos de ansiedad y problemas de comunicación. Porque nosotros no entendemos a nuestros perros y gatos o los interpretamos desde el punto de vista humano", añadió el experto en comportamiento animal.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

gladys smith Estoy aquí para explorar el tratamiento más seguro y sorprendente para el herpes. He sido positivo por un virus mortal llamado Herpes durante 5 años, he perdido la esperanza. Hasta que busqué en línea para averiguar y preguntar sobre el tratamiento del virus del herpes, y vi el testimonio en línea del Dr. Nelson sobre cuántas personas tratan HERPES, DIABETES, VIH y SIDA. Entonces decidí contactar a un médico, lo contacté para averiguar cómo podía ayudarme y me dijo que me ayudaría con las hierbas naturales que produce. Y lo usan para mí, usé la medicina como herramienta y estoy curado. y fui sanado! Realmente es como un sueño, ¡pero ahora estoy tan feliz! ¡Así que decidí agregar más comentarios para salvar a más personas como yo! Y te aseguré que si no usas sus hierbas naturales, él también tiene una cura que puede curar todo tipo de enfermedades. Puede contactarlo en @EMAIL; drnelsonsaliu10@gmail.com / WHATSAPP @ + 14436204203 0

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animales, gatos, perros, mascotas, casa, veterinarios, comportamiento, аудио