Colombia: A 5 años de los acuerdos de paz, continúa la lucha entre la vida y la muerte

Colombia: A 5 años de los acuerdos de paz, continúa la lucha entre la vida y la muerte

El 26 de septiembre de 2016, las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos oficializaron el pacto que puso fin a más de medio siglo de conflicto, pero cinco años después la paz no ha traído el fin de la violencia.

2021-09-27T22:05+0000

2021-09-27T22:05+0000

2021-09-27T22:05+0000

Es una "transición difícil y traumática", dijo a Telescopio Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Para el entrevistado, los acuerdos de 2016 son un logro dado que, a pesar de las víctimas, la situación del país cambió.La transformación se da por una "revolución de conciencia" del pueblo a favor de la paz y por la creación de instituciones y de un plan para la sociedad. Sin embargo, "el papel o las instituciones no se transforman por sí mismos, se necesitan procesos", consideró González Posso. Y en ese complejo camino transitan hoy los colombianos."Los acuerdos han sido un aporte extraordinario. La implementación, el presupuesto, las voluntades políticas han sido insuficientes, parciales. Pero la confrontación por la paz y la dinámica siguen; en las próximas elecciones se van a decidir muchas cosas", destacó.Las esperanzas están puestas en las elecciones presidenciales de 2022, en las que está en juego la transición. Se abren dos posibilidades: una crisis mayor o una reorganización para implementar los acuerdos en su totalidad.Para el entrevistado, se trata de una instancia decisiva, tomando en cuenta que hay una contraofensiva de posiciones de extrema derecha y de extrema izquierda armada que están en contra de la paz. En el medio se encuentra la mayor parte de la población que durante este año 2021 se movilizó en contra de la violencia en las calles de todo el país.Desde abril a julio más de 13.000 acciones de protesta se registraron en 800 de los 1.100 municipios colombianos. Entre otras cosas, la ciudadanía reclama el fin la violencia y del asesinato de líderes sociales.En lo que va del año, en Colombia hubo 72 masacres, con 258 muertes. Estos asesinatos colectivos tienen lugar en especial en los territorios indígenas y afros, representantes del 35% del país. Estos espacios son codiciados por "megaproyectos legales e ilegales que, a nombre del progreso, justifican el desplazamiento y el desconocimiento de derechos adquiridos", indicó González Posso.Las muertes, los reclutamientos forzados de jóvenes y niños, el toque de queda de los grupos armados, son diferentes formas de imponerse y generar terror a la población. Estas dinámicas no son nuevas, y las masacres son herencia de las décadas de 1990 y 2000, cuando el paramilitarismo las utilizó para controlar territorios."Era una estrategia de guerra con complicidad y omisiones desde el Estado mismo, en alianza con grandes poderes políticos y económicos. Ahora vivimos una secuela de una historia de horror", concluyó el presidente de Indepaz.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

