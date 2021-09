Claudia Sheinbaum defiende a su hija ante el cuestionamiento sobre su beca millonaria

"No quisieran abundar más en eso, considero que no tiene ningún caso. Además, condeno que cualquier persona que sea pública utilice esto con las familias. Pero en particular, con relación a mi hija, me siento muy orgullosa, es una joven que pudo acceder al doctorado y tuvo una beca del Conacyt en 2016, ahí cuando Peña Nieto me espiaba con Pegasus, ahí más o menos por esa época", ironizó la política mexicana.