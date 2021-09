https://mundo.sputniknews.com/20210927/bolsonaro-afirma-que-fuerzas-armadas-no-cumplirian-una-orden-absurda-suya-1116470731.html

Bolsonaro afirma que Fuerzas Armadas no cumplirían una "orden absurda" suya

Bolsonaro afirma que Fuerzas Armadas no cumplirían una "orden absurda" suya

RIO DE JANEIRO (Sputnik)- Las Fuerzas Armadas no cumplirían "si les doy una orden absurda", dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia.

américa latina

brasil

fuerzas armadas de brasil

En tanto, agregó que la creación del ministerio de Defensa, en 1999, "no fue por una necesidad militar, fue por una imposición política para sacar a los militares de ese predio (Palacio del Planalto)".En cuanto a la economía, Bolsonaro dijo que los precios altos del combustible y el dólar no son por "maldad", sino que es una realidad del mundo entero y agregó que "nada es tan malo, que no pueda empeorar".A lo largo de los últimos meses, el mandatario brasileño ha promovido una escalada de declaraciones autoritarias que generaron tensión en la oposición e instituciones del país.La escalada de violencia en sus declaraciones contra el Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Electoral, se dan en medio de una disputa por la utilización del voto electrónico o impreso para las elecciones presidenciales de 2022, en las que sostiene que sólo perdería en caso de fraude mediante el sistema electrónico, pese a que él fue elegido a través de ese sistema.

