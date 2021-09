https://mundo.sputniknews.com/20210927/afganistan-informa-a-la-onu-que-no-intervendra-en-el-debate-de-alto-nivel-1116471599.html

Afganistán informa a la ONU que no intervendrá en el debate de alto nivel

Afganistán informa a la ONU que no intervendrá en el debate de alto nivel

NACIONES UNIDAS (Sputnik) – La embajada de Afganistán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comunicó que no intervendrá en el debate de alto nivel... 27.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-27T19:09+0000

2021-09-27T19:09+0000

2021-09-27T19:09+0000

afganistán

internacional

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108103/36/1081033646_0:299:1920:1379_1920x0_80_0_0_677aba0e8c038794c1cc3c5b82badedf.jpg

Según estaba previsto, en el debate de alto nivel de la Asamblea General participaría el presidente de Afganistán. Luego, después de que llegara al poder la milicia talibán (catalogada como terrorista y proscrita en Rusia), el presidente fue sustituido por "jefe de la delegación", lo que significaba la intervención del embajador afgano ante la ONU (prevista para este lunes).La semana pasada, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, comunicó a Sputnik que los talibanes enviaron a la ONU una carta diciendo que el embajador de Afganistán ante ese organismo, Ghulamnabi Isaczai, nombrado por el anterior Gobierno, ya no representa más a Afganistán.Los talibanes declararon que el nuevo representante afgano será Mohammad Suhail Shaheen.Tras la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, Isaczai los criticó reiteradamente en la ONU. En particular, dijo que el nuevo gobierno que ellos formaron no podía llamarse inclusivo y que en el país se estaban violando los derechos humanos.Se espera que el Comité de Credenciales de las Naciones Unidas decidirá quién representará a Afganistán en la ONU, Isaczai o el portavoz designado por los talibanes.Los combatientes del movimiento talibán completaron en agosto pasado su ofensiva relámpago contra las fuerzas gubernamentales y reconquistaron el poder en Afganistán, tras dos décadas de intervención militar extranjera.El 7 de septiembre, los talibanes dieron a conocer la composición de un gobierno interino, sin ninguna mujer e integrado mayoritariamente por pastunes y partidarios de la línea dura.La mitad de los miembros del gabinete, que iba a ser inclusivo según las promesas iniciales, figuran en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

https://mundo.sputniknews.com/20210927/afganistan-se-asoma-a-la-amenaza-de-un-nuevo-conflicto-politico-1116455439.html

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistán, onu