Denuncian nueva masacre en suroeste de Colombia

Denuncian nueva masacre en suroeste de Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — Al menos tres personas fueron muertas y otras seis resultaron heridas en una nueva masacre perpetrada en la aldea Llorente, zona rural del... 26.09.2021, Sputnik Mundo

"En Tumaco, Nariño, fueron asesinadas tres personas, convirtiéndose en la masacre 73 en lo corrido del año. Esto pone en evidencia la responsabilidad del Estado, pues la no implementación integral del Acuerdo de La Habana (...) está costando vidas", dijo el exguerrillero de las FARC Rodrigo Granda en su cuenta de Twitter.Información que circula en la prensa local en este momento señala que las víctimas mortales son mujeres, incluida una menor de edad de 15 años, y que los hechos se presentaron entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre, cuando desconocidos abrieron fuego contra las personas que departían en una discoteca. Según la emisora local Blu Radio, el establecimiento es conocido como Bonks y en el hecho también resultaron heridas seis personas, "de las cuales dos están en estado de gravedad y fueron trasladadas a centros asistenciales del municipio de Tumaco".Un portavoz oficial, cuya identidad no fue revelada por ese medio, dijo que, al parecer, se trataría de una venganza entre grupos armados ilegales que se disputan el dominio territorial de esa zona.

