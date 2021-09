https://mundo.sputniknews.com/20210925/se-suspende-el-dialogo-entre-la-oposicion-y-el-gobierno-de-venezuela-1116427858.html

Se suspende el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela

Se suspende el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela

Representantes del Gobierno de Nicolás Maduro no llegaron para participar en la próxima ronda de conversaciones con la oposición venezolana en Ciudad de... 25.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-25T08:57+0000

2021-09-25T08:57+0000

2021-09-25T09:09+0000

américa latina

eeuu

venezuela

nicolás maduro

conversaciones

juan guaidó

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115869128_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_104087f57647189fb1081b5530c9d620.jpg

El opositor destacó la disposición de su delegación para continuar las negociaciones sobre temas de importancia social y una discusión sobre el sistema de justicia en el país y se comprometió a informar oportunamente sobre el avance de las negociaciones.El jefe de la delegación del Gobierno, Jorge Rodríguez, en Twitter criticó el discurso del encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, quien, dijo, controla a la oposición venezolana.La tercera ronda de conversaciones en Ciudad de México tenía previsto llevarse a cabo del 24 al 27 de septiembre. Una semana antes del encuentro, Rodríguez publicó un comunicado en su blog condenando los intentos de la oposición de desviar la discusión del tema de la devolución inmediata de bienes venezolanos bloqueados por sanciones en terceros países, en particular, de la expropiación de la empresa química Monomeros Colombo Venezolanos por Colombia.Durante las dos primeras rondas de negociaciones renovadas sobre una resolución de la crisis las partes adoptaron un memorando de entendimiento y acordaron ratificar y proteger la soberanía de Venezuela sobre la región del Esequibo, disputada con Guyana, y también aprobaron acuerdos sobre protección social de venezolanos.En Venezuela, a principios de 2019, comenzaron protestas masivas contra el presidente Nicolás Maduro poco después de su juramento. Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, se autoproclamó ilegalmente jefe de Estado interino. Varios países occidentales, encabezados por Estados Unidos, anunciaron el reconocimiento de Guaidó. A su vez, Maduro llamó a Guaidó un títere de Estados Unidos. Rusia, China, Turquía y varios otros países apoyaron a Maduro como presidente legítimo.

https://mundo.sputniknews.com/20210915/fiscalia-venezolana-abre-investigacion-contra-guaido-por-usurpacion-de-funciones-1116062550.html

zamba walmper

Testimonio de cómo me curé del virus del herpes Me han diagnosticado herpes genital durante 2 años y estoy buscando una cura. Leí un testimonio en esta plataforma de una mujer que se curó de diabetes con el Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine después de mucha discusión y algunas preguntas, preparó hierbas medicinales y pidió mi dirección. 3 días después, recibí el medicamento a base de hierbas y con su presdicina, incluida la dirección de correo electrónico oficial del médico. Me comuniqué con el médico debido a su discapacidad y tomé hierbas medicinales durante 21 días. Después de terminar la medicina herbal, fui a hacerme una prueba y mi resultado de IgG se confirmó como negativo y no se encontró ningún virus en mi sangre. Póngase en contacto con el doctor Ahmed y déjese curar. envíele un correo electrónico a; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto de whatsapp +14436204203. Tiene remedios a base de hierbas para la diabetes, hepatitis, cáncer, leucemia, fibrosis.

0