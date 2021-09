https://mundo.sputniknews.com/20210925/morir-tras-beber-15-litros-de-refresco-en-10-minutos-1116427606.html

¿Morir tras beber 1,5 litros de refresco en 10 minutos?

Un residente de Pekín de 22 años murió después de beber un litro y medio de una bebida altamente carbonatada en 10 minutos. 25.09.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

china

pekín

infección

refresco

Según los médicos del hospital Chaoyan, citados por The Daily Mail, el joven acudió a los médicos 6 horas después de beber una botella de gaseosa de un trago, tratando de refrescarse en un día caluroso, se quejó de fuertes dolores e hinchazón de estómago. Los médicos le dieron inmediatamente medicamentos para ayudar al hígado a lidiar con los gases, pero el hombre murió 18 horas después.Según el informe médico, se le acumuló una gran cantidad de gas en los intestinos como resultado de una absorción tan rápida de la bebida. Bajo presión, el gas entró en la vena porta, resultado de lo cual, se cortó el acceso de oxígeno al hígado. La autopsia póstuma mostró que el hombre tenía isquemia hepática.El profesor Nathan Davis del University College London dijo que no creía que el joven pudiera morir únicamente por el consumo de bebida carbonatada, creyendo que la causa de la muerte podría ser una infección bacteriana."Las posibilidades de morir después de beber 1,5 litros de refresco serían muy, muy poco probables, quiero decir, abrumadoramente improbables. Por lo general, esta afección ocurre porque hay bacterias que se han movido del tracto gastrointestinal a un lugar donde no deberían estar, en este caso, el revestimiento del intestino delgado", dijo.Lectores de The Daily Mail están de acuerdo con Davis, desconfiando de la versión de los médicos chinos en base de su propia experiencia personal.¿Y a ti qué te parece? ¿Tienes experiencia de beber grandes cantidades de gaseosas en tiempo límite? Cuéntanos en los comentarios.

