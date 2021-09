Miles de jóvenes marchan en Argentina contra la crisis climática | Video, fotos

https://mundo.sputniknews.com/20210925/miles-de-jovenes-marchan-en-argentina-contra-la-crisis-climatica--video-fotos-1116424164.html

La crisis climática es un hecho constatado no solo por la comunidad científica internacional desde hace años sino que fenómenos como el calentamiento global ya son parte de la agenda de alerta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que asegura que la tendencia marca una cuenta regresiva que podría provocar una posible catástrofe de gran escala.En un año de elecciones legislativas de medio término en Argentina, que se realizarán el 14 de noviembre, organizaciones del activismo ambiental y anticapitalista demandan que la discusión sea parte del debate público, frente a las plataformas políticas tradicionales, que impulsan discursos contradictorios.El movimiento Fridays for Future fue iniciado por la joven activista ambiental sueca Greta Thunberg en 2018 y desde entonces se realizan en todo el mundo movilizaciones y acciones públicas, encaradas principalmente por jóvenes, que son quienes heredarán el planeta, organizaciones en defensa del medioambiente, partidos de izquierda y agrupaciones de pueblos originarios.El 24 de septiembre, volvieron a lanzarse a las calles y redes sociales para denunciar lo que consideran el inminente colapso ambiental como consecuencia de un modelo económico extractivista y no sustentable y para demandar a los Estados y al resto de la sociedad medidas drásticas para evitar la llegada a un punto sin retorno.En Argentina, la mayor actividad se dio en la ciudad de Buenos Aires, donde se realizó una marcha desde la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo, hasta el Congreso nacional. También se replicó en otras 33 ciudades y localidades de las provincias del interior."Somos parte de las movilizaciones en las que el pueblo en Mendoza y Chubut rechazó la megaminería y el fracking, somos parte de la juventud que rechaza el acuerdo porcino con China. El capitalismo es un sistema que explota al trabajador y destruye nuestras condiciones de vida, si el lucro es la única variable para analizar cómo llevar adelante la producción, esto va a ser una catástrofe para la humanidad", dijo a Sputnik Guillermo Kane, diputado provincial bonaerense y dirigente del Partido Obrero, que integra el Frente de Izquierda.Reclamos por políticas de EstadoEntre los reclamos destacaron la importancia en la agenda climática de las consignas del movimiento antiespecista —dedicado a la defensa de los derechos de los animales como personas no humanas—, sobre el reconocido impacto de la industria ganadera en el calentamiento global, además de cuestionamientos éticos y socioambientales relacionados al acuerdo con China por el proyecto de megagranjas intensivas porcinas.Argentina es un país inmerso en su peor crisis socioeconómica desde el crac institucional y financiero de 2001 y, si bien se insiste públicamente en la agenda de desarrollo productivo sustentable, está lejos de ser una prioridad para los gobiernos, además de los recursos limitados para poder siquiera encarar una costosa reforma de la matriz energética necesaria.El país es uno de las principales naciones ganaderos y productoras de carne del mundo, razón por la que fue objeto de las críticas de la propia Thunberg durante las movilizaciones climáticas mundiales de 2019.La ausencia de programas de desarrollo que tiendan a reducir efectivamente las emisiones de dióxido de carbono, evidente en el impulso de la industria hidrocarburífera, incluída el cuestionado fracking en Vaca Muerta, la megaminería a cielo abierto o de frenar la deforestación de bosques en pos de incrementar la frontera agropecuaria son algunos de los principales reclamos del ambientalismo.En 2020, la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.Además, anunció un Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, un proyecto de Ley de Educación Ambiental, la implementación de un plan de financiación de proyectos socioambientales llamado Plan Casa Común y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible."Por el extractivismo sin condiciones, la contaminación de los ríos, de la tierra, en función de intereses privados, es que hoy los niños tienen enfermedades, aparecen peces muertos. Denunciamos que los gobiernos de las últimas décadas no han tomado medidas que intenten avanzar hacia la protección", dijo a Sputnik Ileana Celotto, secretaria general de la asociación gremial docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también encolumnada.

