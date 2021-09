https://mundo.sputniknews.com/20210925/falsa-ilusion-renovo-esperanza-de-haitianos-por-la-frontera-de-mexico-eeuu-1116426428.html

Falsa ilusión renovó esperanza de haitianos por la frontera de México-EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un mensaje falso propagado en las activas redes sociales de los migrantes haitianos sobre una supuesta nueva flexbilidad... 25.09.2021, Sputnik Mundo

Ese mensaje, supuestamente originado en EEUU, contenía dos informaciones falsas: la primera, que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para países en situación de crisis (como Haití), que tenían antes de que lo cancelara el entonces presidente Donald Trump (2016-2020), se iba a reactivar, "y esa noticias es la que han estado esperando desde hace mucho tiempo", señala Moreno Mena.La segunda mentira que corrió como reguero de pólvora fue que "iba ser más fácil entrar por la frontera del noreste (Tamaulipas), para cruzar a entregarse a las autoridades estadounidenses y hacer efectivo el (supuesto) nuevo programa del TPS".El éxodo masivo se organizó de boca a boca y por vías electrónicas para que se concentraran cerca de la frontera con Texas; y el punto indicado fue el puente sobre el río Bravo de Del Río, en ese estado del sur de EEUU."Cuando nos dimos cuenta, cientos de haitianos ya estaban partiendo por todos los medios posibles para concentrase allá, donde llegaron a crear campamentos en la ribera del río de unas 10.000 personas, y el número creció a más de 14.000 o 16.000", prosigue el relato del testigo.Un éxodo súbitoEn unas pocas semanas partió la insólita movilización, que "se disparó de forma muy rápida, no nos explicaron cómo se organizó".Otra versión que circuló entre defensores de derechos de los migrantes es que era demasiada la cantidad de población haitiana que solicitaba visas humanitarias al Gobierno mexicano, que estaba rebasado, sin capacidad de procesarlas, después del nuevo terremoto en el país caribeño y el asesinato del presidente Jovenel Moïse."Muchos ya tenían visas humanitarias que les permiten recorrer el país, y otros estaban a la expectativa de que se las dieran, en una competición fuerte por los empleos con grupos de cubanos y venezolanos que llegaron con nivel académico importante", detalla el también académico de Universidad Autónoma de Baja California.Mientras tanto, en la frontera sur, alrededor de la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, los haitianos y centroamericanos se quedaron rezagados, dedicados a la recolección de cultivos.Los empleos en sector de servicios los ocuparon venezolanos y cubanos, lo que les obligó a salir de aquella zona sur."Hubo un red sofisticada de comunicación en redes sociales entre la población proveniente de Haití que se moviliza conforme a directivas de líderes que les dieron información constante, y se movieron al unísono de esa manera súbita", explica el investigador del fenómeno migratorio.Centroamericanos rezagadosLos centroamericanos se rezagaron, en parte por las acciones de contención de las autoridades mexicanas, pero los cubanos y venezolanos pudieron sumarse, explica."Se corrió el rumor de que EEUU iba a acelerar los TPS de protección temporal para los haitianos y se sumaron las otras dos nacionalidades", detalla.A lo largo de dos o tres años, esa población haitiana tiene mucha información, y su meta es quedarse en México con diversas estrategias legales, además de las visas humanitarias, que incluyen matrimonios con mexicanas, hasta poder cruzar a EEUU."Ese movimiento masivo nos sorprendió porque partió gente que tenía trabajo y estabilidad en Baja California", prosigue el relato.Moreno Mena estima que "el rumor salió de EEUU, con información constante y al momento para disparar la movilización".Por parte de las autoridades mexicanas "tal vez no hubo actuación para detenerlos, pero los haitianos son mas organizados que los centroamericanos y cuentan con documentos migratorios para recorrer territorio mexicano", indica el especialista.Sigue siendo un enigma por qué los centroamericanos que son el grueso del éxodo no pudieron moverse."Nos desconcierta que desde EEUU hayan salido mensajes erróneos que la gente ha decodificado de manera equivocada, reforzadas por algunas declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden y altos funcionarios, que provocan ilusiones", puntualiza.Finalmente, señala que la Casa Blanca no ha sabido cómo procesar a la enorme cantidad de gente solicitando asilo en plena pandemia, que obliga a usar el Título 42 para expulsar de manera expresa a migrantes con o sin petición de asilo, con el pretexto de la seguridad sanitaria, para ejecitar expulsiones expeditas.Mientras tanto, "México actúa en forma reactiva ante la política de EEUU y responde de facto sin una política humanitaria definida, porque el flujo ha sido muy avasallador", puntualizó el experto.

Noticias

