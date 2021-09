https://mundo.sputniknews.com/20210925/cuales-son-los-posicionamientos-de-india-en-el-ambito-multilateral-1116423387.html

¿Cuáles son los posicionamientos de India en el ámbito multilateral?

¿Cuáles son los posicionamientos de India en el ámbito multilateral?

El país asiático apela a intensificar la recuperación económica tras impacto de la pandemia. 25.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-25T00:42+0000

2021-09-25T00:42+0000

2021-09-25T00:42+0000

gps internacional

energía solar

la india

embarazo adolescente

vi cumbre de la celac en méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1116423362_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_a7e75f19dcc4419103c142c66dca1be6.jpg

¿Cuáles son los posicionamientos de India en el ámbito multilateral? ¿Cuáles son los posicionamientos de India en el ámbito multilateral?

En el marco de la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la investigadora Sabrina Olivera dialogó con GPS Internacional para analizar el posicionamiento de la India en el ámbito multilateral ante los desafíos globales contemporáneos.En el marco de los discursos realizados por los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, se han destacado los asuntos concernientes al fomento del crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Sobre ello, "los temas centrales de la Asamblea han sido la pandemia del COVID-19 y la situación en Afganistán, sin perjuicio de los asuntos que hacen al consenso internacional y que son transversales a la mayoría de los países", indicó Olivera.En lo que concierne a la posición de la India, "cada vez que este país se presenta en instancias multilaterales lo hace como un impulsor de reformas y cambios, representando la voz de los países emergentes de ingreso medio, dada las propias condiciones que tiene", aseveró la investigadora. A su vez, "en esta ocasión el país plantea su posición con respecto a algunos desafíos globales, como la superación de la pandemia del COVID-19 y las preocupaciones en torno a la recuperación económica", indicó.La energía solar como un aspecto clave en la apuesta por el desarrollo sostenibleEn lo concerniente a los desafíos del cambio climático, "India ha sido suscriptora de todos los instrumentos internacionales en la materia, lo cual significa que está comprometida y si no cumple acarrea responsabilidad internacional", sostuvo. Asimismo, "al ser uno de los países que más emite gases de efecto invernadero, por supuesto que está siendo observado", añadió. No obstante ello, "es impulsor de alternativas como la Alianza Solar Internacional, que persigue la utilización de fuentes de energía renovables", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora de la Celag Silvina Romano, con quien dialogamos sobre las perspectivas para América Latina y el Caribe luego de la cumbre de la CELAC.La CELAC se consolida como un espacio de progresismo latinoamericanoTras la realización de la sexta cumbre de la CELAC en la capital mexicana, "el balance de esta reunión fue positivo, sobre todo por el lugar que se le dio a Venezuela y Cuba", indicó la investigadora argentina. A su vez, "se confirmó que la CELAC es un espacio indiscutido de progresismo para América Latina, y que sí hay voluntad política para reactivarlo", añadió. Con respecto a una eventual presidencia de Argentina, "hay muchas expectativas para que el país se haga cargo de este espacio", indicó.Por su parte, "también se dieron disensos y tensiones entre Gobiernos, lo cual tiene que ver con una polarización muy clara que hay en la región, entre procesos progresistas y proyectos neoliberales y de derecha conservadora", sostuvo. Sobre ello, "esa polarización es el resultado de sociedades sumamente desiguales y refleja el orden centro periferia a nivel mundial, en el que hay mucha desigualdad en la distribución de la toma de decisión, los recursos y el desarrollo tecnológico", concluyó Romano.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre los procesos de transición productiva global y las perspectivas en torno al desarrollo sostenible.Son niñas, no madresEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con Lucía Pérez, quien es directora en Uruguay de Amnistía Internacional.Con ella dialogamos sobre el informe referente a la campaña regional "Son niñas, no madres", concerniente a la problemática del embarazo infantil.

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

energía solar, la india, embarazo adolescente, vi cumbre de la celac en méxico, аудио