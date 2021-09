https://mundo.sputniknews.com/20210925/a-los-90-anos-el-astro-de-star-trek-se-prepara-para-conquistar-el-espacio-1116432552.html

A los 90 años, el astro de 'Star Trek' se prepara para conquistar el espacio

A los 90 años, el astro de 'Star Trek' se prepara para conquistar el espacio

Décadas después de interpretar el personaje principal de la serie televisiva 'Star Trek', el actor William Shatner se estaría preparando para viajar al... 25.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-25T16:51+0000

2021-09-25T16:51+0000

2021-09-25T16:51+0000

estilo de vida

jeff bezos

blue origin

actores

viaje espacial

star trek

gente

conquista espacial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1116431736_0:185:3000:1873_1920x0_80_0_0_83089a4477b4bb24f6ef71448c34b14b.jpg

Actualmente con 90 años, el astro que dio vida al capitán James Kirk en las icónicas aventuras interestelares participará en la segunda misión espacial del cohete New Shepard de Blue Origin, informó el portal TMZ.El pasado 20 de julio, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, participó del primer vuelo de Blue Origin, su empresa de exploración espacial. En el histórico viaje que marcó el comienzo de la operación comercial de la compañía, participaron Bezos, su hermano Mike, la aviadora estadounidense Mary 'Wally' Funk y el estudiante Oliver Daemen.De convertirse en parte de la segunda tripulación de la cápsula New Shepard, Shatner sería la persona de más edad en viajar al espacio. En la actualidad, este título pertenece justamente a Mary 'Wally' Funk, quien tenía 82 años el momento de su reciente misión espacial.Según TMZ, aunque esta información no se ha confirmado, se rumorea entre las personas familiarizadas con el asunto que el viaje de Shatner podría convertirse en un documental.De momento, se desconoce quiénes serían los otros tripulantes de la misión.Tampoco se sabe cuánto tendría que desembolsar la estrella por su asiento en el cohete, pero se cree que podría llegar a volar gratuitamente, como una iniciativa de Bezos para promocionar sus vuelos espaciales comerciales. En el primer vuelo de Blue Origin, el asiento final se subastó por Daemen por más de 20 millones de dólares.Shatner interpretó el capitán al mando de la nave Enterprise en la franquicia de Star Trek del 1966 al 1969. Cuando se transmitió por primera vez, la serie televisiva de ciencia ficción no obtuvo gran éxito, por lo que se canceló, tras tres temporadas. El programa ganó gran popularidad solamente años más tarde, lo que convirtió al actor canadiense en un ícono cultural de escala mundial.

https://mundo.sputniknews.com/20210728/multimillonarios-en-orbita-1114530441.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jeff bezos, blue origin, actores, viaje espacial, star trek, gente, conquista espacial