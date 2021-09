https://mundo.sputniknews.com/20210924/venezuela-y-libia-evaluan-fortalecer-la-cooperacion-mutua-en-la-opep--foto-1116404407.html

Venezuela y Libia evalúan fortalecer la cooperación mutua en la OPEP | Foto

Venezuela y Libia evalúan fortalecer la cooperación mutua en la OPEP | Foto

CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, y su homóloga de Libia, Najla Al-Mangoush, sostuvieron un encuentro este viernes en el que...

El pasado 15 de septiembre, el secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo, realizó una visita oficial a Caracas.Barkindo y el Gobierno de Nicolás Maduro ratificaron el compromiso de continuar trabajando por la estabilidad del mercado petrolero.Además, el secretario general de la OPEP reconoció el rol del Gobierno de Venezuela para afrontar la crisis internacional del crudo de 2020.Por su parte, el Ejecutivo venezolano reiteró su compromiso con el acuerdo de cooperación firmado entre los socios de la OPEP, y sus aliados, hasta diciembre de 2022.De acuerdo con el Gobierno, en 56 años de relaciones diplomáticas con Libia, ambas naciones mantienen acuerdos en área política, social y cultural.

