Timochenko: amnistía general en Colombia propuesta por Uribe busca su impunidad

BOGOTÁ (Sputnik) — El otrora máximo líder de la extinta guerrilla de las FARC y hoy líder del partido de izquierda Comunes, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', dijo... 24.09.2021, Sputnik Mundo

Al respecto agregó que dicha iniciativa del exsenador y expresidente es contrario a lo acordado en La Habana, donde se dijo que "no habría intercambio de impunidades", por lo que "ese espíritu se mantiene".El exguerrillero consideró que con su propuesta, Uribe busca una salida a su situación de responsabilidad en el conflicto armado al margen de lo dispuesto en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las entonces FARC, que dio vía a la creación de la justicia transicional para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron la guerra.“La única salida para él está en el marco de lo que acordamos en La Habana, y está en el sistema integrado de justicia, verdad y reparación”, dijo 'Timochenko'.Agregó que cree que “Uribe es un hombre inteligente y poco a poco va entendiendo y aceptando que no le queda fácil salirse del proceso acordado”.La propuesta de Uribe se dio en medio de una reunión, el pasado 16 de agosto, con el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, y dos comisionados más de ese organismo, con quienes dialogó sobre el conflicto armado en el país."Colombia va a necesitar una amnistía general, casi que un 'borrón y cuenta nueva'” para responsables de hechos violentos ocurridos en el país, dijo Uribe en ese encuentro, lo que generó polémica en varios sectores del país.Uribe, cuya reunión no se consideró como una comparecencia, ya que ha reiterado sus dudas ante el papel de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) y de la Comisión de la Verdad, dijo después ante la prensa que aún no tiene un modelo para desarrollar una amnistía general, pero lamentó la asimetría que, a su juicio, se ve en los tratamientos judiciales en los que, aseguró, se beneficia a los exFARC por encima de otros actores del conflicto.

