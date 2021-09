https://mundo.sputniknews.com/20210924/pelea-entre-sindicatos-enciende-a-la-maquila-de-general-motors-en-mexico-1116398784.html

Pelea entre sindicatos 'enciende' a la maquila de General Motors en México

Pelea entre sindicatos 'enciende' a la maquila de General Motors en México

Trabajadores de la planta ubicada en Silao, en el estado de Guanajuato, rechazaron el contrato colectivo negociado con su viejo sindicato. Aunque la decisión... 24.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-24T15:56+0000

2021-09-24T15:56+0000

2021-09-24T15:56+0000

américa latina

general motors

empresas

sindicatos

reforma laboral

estados unidos

t-mec

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106601/18/1066011838_0:0:2268:1276_1920x0_80_0_0_b9299a9f0fd084eaa7b1aae69428cf46.jpg

El conflicto desatado en la maquiladora de General Motors desde la Reforma Laboral de 2019 tuvo su primer round este agosto de 2021, cuando la mayoría de los trabajadores de la planta rechazaron el contrato colectivo negociado por el viejo sindicato, que es parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)En esa línea de hechos, el pasado 19 de septiembre, la Secretaría del Trabajo mexicana emitió su resolución, anunciando públicamente la terminación del contrato que había sido celebrado por el Sindicato Miguel Trujillo López con las gerencias de la filial de la multinacional, a partir del próximo 3 de noviembre.El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (Sinttia) denunció a Sputnik que ese plazo de un mes y medio de vigencia extra, dado por la Secretaría del Trabajo, era innecesario y facilita la reconfiguración del antiguo sindicato, mientras que al nuevo se le mantiene vedado el ingreso a la planta para realizar la difusión de su afiliación."Con la resolución de la Secretaría del Trabajo, el Sindicato de la CTM perdió la firma del contrato colectivo, pero dilataron su validez hasta el 3 de noviembre, fecha en que entra en vigor el nuevo Centro federal de conciliación y registro laboral, lo cual no debería ser así", dijo a Sputnik, Israel Cervantes, fundador del Sinttia y despedido de la planta a consecuencia de ello.Estrecha vigilanciaCervantes es uno de los participantes que desde México se conecta a la reunión que cada lunes se mantiene vía remota con el equipo de visores del Tratado México, Canadá, Estados Unidos (T-MEC), la llamada "línea directa" del tratado que vigila la aplicación de la Reforma Laboral, uno de los requisitos en la firma del acuerdo.Además del contacto con los trabajadores, la línea directa también mantiene comunicación con las gerencias mexicanas de la multinacional automotriz y con los funcionarios públicos encargados de la materia laboral."Los visores del T-MEC están todavía viendo qué pasa con la demanda que interpusieron ante el Gobierno mexicano por la primera votación del contrato colectivo y ahora están considerando nuestras denuncias para observar a General Motors por intervenir en las acciones sindicales", explicó Cervantes a este medio.Por un lado, Cervantes refiere una inédita votación realizada como parte del proceso de legitimación colectivo de la planta de Silao, en abril de 2021, que sufrió una intervención y fue anulada por la Secretaría del Trabajo. A fines de agosto se repitió la instancia y se rechazó al contrato del Sindicato de la CTM. Esto abre la puerta para que el nuevo sindicato independiente gane la representación de la planta.Por otro, refiere a la falta de comunicación que la gerencia de General Motors Silao ha mostrado con el Sinttia, a pesar de dos intentos de solicitarle por escrito una audiencia con la Dirección del Sindicato independiente, no han recibido respuesta.Peleas por la representaciónGanar la representación de una planta de más de 6.000 trabajadores en múltiples turnos no es tan sencillo como se dice. Aunque en la votación del contrato colectivo el 55% de esa masa laboral se haya inclinado por el rechazo, esto no quiere decir que esos trabajadores vayan a afiliarse automáticamente con los independientes del Sinttia.Cervantes denunció que mientras al nuevo Sindicato se le ha vedado por parte de la empresa el acceso a la planta para hacer campañas de afiliación, el Sindicato Miguel Trujillo sí puede hacerlo."Como nuestros dirigentes del Sinttia son compañeros activos, no pueden estarse moviendo de sus áreas de trabajo, a diferencia de los de la CTM que no son activos. Nosotros estamos realizando perifoneos, llamado a los trabajadores a afiliarse y pronto vamos a inaugurar oficinas en Silao", comentó la fuente.La resolución de la Secretaría del Trabajo obliga a General Motors a mantener las condiciones de base adquiridas en el contrato caído como relaciones individuales, hasta que se consiga la firma de un nuevo contrato colectivo.Para ello, "todo sindicato deberá acreditar el respaldo mayoritario de las y los trabajadores, y solicitar ante el Centro de conciliación y registro laboral una constancia de esa representatividad", según está asentado en el texto oficial, publicado este 19 de septiembre. Hasta entonces, se corre una feroz pelea por la representación en esta maquila en el corazón de la República mexicana.

https://mundo.sputniknews.com/20210910/asi-nacio-el-sindicato-independiente-de-la-maquila-que-hizo-historia-en-mexico-1115942794.html

https://mundo.sputniknews.com/20210909/eeuu-y-los-sindicadatos-independientes-de-mexico-de-que-se-hablo-en-hotel-sheraton-de-cdmx-1115857711.html

https://mundo.sputniknews.com/20210819/como-el-sindicato-independiente-de-general-motors-gano-pulseada-historica-en-mexico-1115243144.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

general motors, empresas, sindicatos, reforma laboral, estados unidos, t-mec, méxico