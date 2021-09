https://mundo.sputniknews.com/20210924/niegan-amparo-a-tomas-zeron-acusado-de-tortura-a-testigos-de-caso-ayotzinapa-1116395435.html

Niegan amparo a Tomás Zerón, acusado de tortura a testigos de caso Ayotzinapa

Un juez federal mexicano negó el amparo que solicitó Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la... 24.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

política

ayotzinapa

grupo interdisciplinario de expertos independientes (giei)

méxico

Fue el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México la autoridad que negó la protección al exfuncionario federal, al considerar que su reclamo no estaba fundamentado.Zerón de Lucio argumentó que se transgredieron los principios de probidad y buena fe, ya que la orden de aprehensión fue solicitada por Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, y quien a su vez fungió como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó la investigación del caso Iguala.Según la defensa del extitular de la AIC, esto genera un conflicto de interés pues Gómez Trejo funge como investigador tras denunciar el caso en el GIEI; sin embargo, el juez José Fernando García Quiroz rechazó el alegato pues la función principal del secretario era "ser la conexión para facilitar las labores que los expertos debían realizar en su investigación", mientras que ahora está facultado para investigar.La orden de aprehensión referida fue solicitada en marzo de 2020 por la presunta responsabilidad del delito de tortura cometido en perjuicio de Felipe Rodríguez El Cepillo, acusado de ser uno de los responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas.Los cargos por tortura en contra de Tomás Zerón no son nuevas. Fue el propio GIEI quien en su informe final reveló varios videos en los que aparece el ex uncionario federal realizando interrogatorios en el Río San Juan, en Cocula, mismos que no habrían sido incluidos en la carpeta de investigación.Tras darse a conocer el informe, Zerón de Lucio dejó su cargo en la PGR y se integró como asesor de seguridad del entonces presidente de México Enrique Peña Nieto, en septiembre de 2016.El rechazo del amparo se da a unos días de conmemorarse siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y luego de que la FGR denunció que los peritos que llevaron el caso manipularon evidencia clave para sustentar la Verdad Histórica que sostiene que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

