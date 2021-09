https://mundo.sputniknews.com/20210924/los-medicos-uruguayos-cambian-opioides-por-cannabis-1116418245.html

Los médicos uruguayos cambian opioides por cannabis

Los médicos uruguayos cambian opioides por cannabis

MONTEVIDEO (Sputnik) — Allá por 2013, el Parlamento uruguayo aprobó la ley que regula todos los usos posibles del cannabis. La noticia corrió como reguero de... 24.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-24T21:57+0000

2021-09-24T21:57+0000

2021-09-24T21:57+0000

américa latina

uruguay

cannabis

opioides

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108411/72/1084117270_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_cc60eb66828c6111e87dd1fd76201106.jpg

Sin embargo, a la sombra mediática del mercado de marihuana lúdica crecía aun con más fuerza otra industria, la del cannabis medicinal, que acaba de sumar la primera policlínica especializada en uno de los prestadores de salud más grandes del país.Esa industria protagonizó su gran auge durante la pandemia, aunque nada tuviera que ver el COVID-19 en ello.¿O sí?La presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología (SUEN), Julia Galzerano, dice a la Agencia Sputnik que la búsqueda de una medicina con menos químicos, símbolo de estos tiempos, es uno de los argumentos por los que más personas se acercan a la nueva clínica que dirige.Y vaya si serán muchos que, desde su apertura a principios de agosto, la mujer no ha tenido un solo turno libre."La gente añosa es la que más nos consulta porque consumen antiinflamatorios esteroideos que pueden afectar el riñón o analgésicos mayores derivados de los opioides, como el llamado Tramadol, que les da tontera. El cannabis ayuda a que, si igual tienen que usar esos medicamentos, puedan disminuir las dosis y los efectos colaterales", dice la especialista.En ese sentido, relata que realizan un estudio retrospectivo en el que dan cuenta que el empleo de cannabis reduce tres veces el uso de opioides.En concreto, Galzerano afirma que se trata de una herramienta que sirve para muchas cosas pero sobre todo para pacientes con dolor crónico que están muy medicados, dado que disminuye los efectos adversos."Es muy útil para pacientes con cáncer en etapa primaria, cuando empieza la quimio, o cuando están en etapas terminales", agrega, y va más allá: "Puede potenciar el tratamiento oncológico, aunque claro que esto está en estudio y necesitamos muchísima investigación".De momento en su corte, "los pacientes que usan antitumorales y cannabis tienen mejor chance que si usaran solo antitumorales, pero además mejora la calidad de vida".DesconfianzaLos propios pacientes que se acercan a la policlínica dirigida por Galzerano e integrante del Casmu (Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay) tienen sus propias dudas, producto de décadas de estigma que ha caído sobre la planta de cannabis."La pregunta es si se van a volver adictos o si va a estar en su historia clínica que consumieron marihuana", cuenta la especialista, "Hay que deconstruir esa cuestión social porque de 10 pacientes seis o siete te la hacen".Es por ello que la tarea de Galzerano no solo es curar, sino también educar. A los pacientes, a sus familias y mucho más a los colegas, donde también persiste la desconfianza."A nosotros nos enseñaron que era una droga de abuso y no que tenía propiedades médicas, y los tratamientos nuevos en las prácticas médicas te lo presentan los visitadores, y acá no hay visitadores", dice la doctora.Y si bien en Uruguay existen tres medicamentos a base de cannabidiol (CBD), el componente no psico disociativo de la marihuana, era necesario hacerle llegar a la gente semejante información. Que mejor que hacerlo a través de sus médicos de cabecera.El primer curso que dirigió Galzerano fue en 2016 con el sindicato médico del Uruguay, y luego siguieron brindando talleres a profesionales desde la SUEN."En agosto pasado hicimos otro curso y tuvimos 175 inscriptos en cinco jornadas, con buena asistencia y con interés y esto es importante porque son los médicos de referencia de miles de personas. El médico tiene que tener conocimiento para incluirlo en la farmacopea de su práctica diaria y luego indicarlo o no, pero tiene que conocerlo", cuenta.No obstante, también remarca la necesidad de logar que los productos para encarar un tratamiento cannábico tengan un precio más accesible para el consumidor final, muchos de los cuales necesitan altas dosis de CBD.En un acotado mercado legal, el Epifractán -la primera medicina de cannabis registrada en Uruguay- cuesta cerca de 3.500 pesos uruguayos (77 dólares), mientras que en el mercado no regulado, los 150 mililitros de aceite con una concentración media de CBD oscila los 1.200 pesos uruguayos (26 dólares).También por eso la mujer destaca el valor de tener una policlínica de endocannabinología porque, según cree, va a hacer que otros centros de salud privados copien al Casmu y puedan ayudar a los pacientes a costear sus tratamientos.

https://mundo.sputniknews.com/20210408/entre-la-vanguardia-y-la-burocracia-la-paradoja-del-cannabis-en-uruguay-1110959841.html

https://mundo.sputniknews.com/20210513/farmacias-de-uruguay-vendieron-casi-siete-toneladas-de-marihuana-desde-2017-1112146866.html

https://mundo.sputniknews.com/20201215/uruguay-planea-producir-marihuana-mas-potente-para-atraer-nuevos-consumidores-1093842083.html

https://mundo.sputniknews.com/20201124/cannabis-en-america-latina-el-uso-medicinal-convence-pero-el-recreativo-aun-atemoriza-1093614689.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ramiro Barreiro

Ramiro Barreiro

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ramiro Barreiro

uruguay, cannabis, opioides