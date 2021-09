https://mundo.sputniknews.com/20210924/guatemala-mantiene-monitoreo-de-volcan-de-fuego-pese-a-merma-en-erupcion-1116402746.html

Guatemala mantiene monitoreo de Volcán de Fuego pese a merma en erupción

"Volcán de Fuego continúa su erupción con una menor intensidad, pero no se descarta la generación de flujos de material piroclástico, nuevos flujos de lava y más explosiones durante este día. Nos mantenemos atentos a cualquier eventualidad", tuiteó la cuenta de Sismología Nacional de Guatemala.El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología confirmó en su más reciente boletín especial el descenso en la actividad del coloso, aunque ciertos picos de intensidad sugieren que las explosiones podrían seguir.El observatorio vulcanológico reportó al amanecer de este viernes una fumarola color blanco a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar, y avalanchas de débiles a moderadas en el contorno del cráter que caen por las barrancas Ceniza, Trinidad y Las Lajas.El volcán de Fuego, de 3.763 metros de alto, es uno de los tres activos en Guatemala, y en junio de 2018 registró una violenta erupción que dejó unos 300 muertos, miles de damnificados y aldeas azotadas por la ceniza, la lava y los lahares.

