¿Estilo Trump? Países del G7 tendrían ganancias millonarias si repatriaran la producción

¿Estilo Trump? Países del G7 tendrían ganancias millonarias si repatriaran la producción

Hasta 230.000 millones de euros al año. Es lo que ganarían los países del G7 si repatriaran su producción, según un informe reciente de la consultora PwC. 24.09.2021

octavo mandamiento

rusia

ue

chile

g7

república dominicana

comercio

empresas

perú

¿Estilo Trump? Países del G7 tendrían ganancias millonarias si repatriaran la producción ¿Estilo Trump? Países del G7 tendrían ganancias millonarias si repatriaran la producción

La fórmulaEntre un mínimo de 130.000 millones de euros, y un máximo de 230.000 millones de euros. Entre esas cifras rondarían las ganancias de empresas de países del G7, si se decidieran a repatriar sus empresas y comenzaran a producir de forma local. Así lo indica un reciente informe de la consultora PwC.Las ventajas no se quedarían sólo en esas ganancias de sumas para nada despreciables: el dossier también señala que se generarían hasta 1,2 millones de empleos en esas naciones, pero de manera más acusada en EEUU y Alemania.En un contexto de pandemia, hay que recordar que, entre otros estragos que causó, se encuentra el hecho de que muchos países bloquearon las exportaciones, sobre todo de productos de carácter médico, lo que sería otro aliciente para ejecutar una repatriación.El presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, advierte que en este sentido, hay que distinguir entre 'el concepto', y 'la materialización del concepto'."Conceptualmente me parece interesante, porque la realidad es que Europa y EEUU llevan cerca de 20 años desangrándose progresivamente desde una perspectiva productiva como consecuencia de estas estrategias de deslocalización, que eran muy positivas y muy rentables para las grandes multinacionales, pero que iban desangrando progresivamente a los países de origen".Rusia, un apetitoso mercado para los productores latinoamericanosEl mercado ruso es uno de los destinos prioritarios para los productores latinoamericanos de alimentos y bebidas, tal y como quedó demostrado en la última edición de WorldFood Moscow, una de las mayores ferias del sector del mundo que se celebra anualmente en Moscú. Y pese a que este año se hizo imposible la tradicionalmente amplia participación internacional ante la persistencia del COVID-19, tres países de Latinoamérica encontraron la posibilidad de promocionar sus ofertas de forma presencial.Algunos de ellos hasta han "incrementado el número de empresas que han venido", como es el caso de Perú, según dijo a Sputnik Jaime Cárdenas, director de la oficina en Rusia de PROMPERÚ."Tenemos seis empresas muy activas, muy profesionales, que han llegado con una oferta bastante variada. Y aparte de los productos frescos que estamos trayendo, también estamos trayendo productos procesados, fundamentalmente aquellos productos que son nativos del Perú, como es la quinoa, y todos los cereales andinos que nosotros manejamos. Además, tenemos chía, tenemos cúrcuma, tenemos otros productos que cultivamos en el país y que han tenido muy buena respuesta en los mercados internacionales", indicó.Por su parte, el Embajador de Perú ante el Kremlin, Juan del Campo, confirmó el "interés" que tiene su país "por acrecentar su presencia en el mercado ruso"."Las exportaciones agropecuarias del Perú a Rusia se han incrementado el último año en un 75%, lo cual refleja una dinámica bastante positiva. Nos hemos convertido en el primer exportador de aguacates y paltas a la Federación de Rusia. En tres años pasamos de 3.700 toneladas a 14.400 toneladas, y hemos superado a países importantes como Israel y Colombia que antes tenían una mayor presencia en el mercado ruso. Estamos entrando con otros tipos de productos, incrementando el tema de los arándanos, por ejemplo, las mandarinas, los melones. Entonces, estamos creciendo, y ahora en mucho, impulsando algo que en el Perú abunda que son los superfoods, que es fundamental, que es la maca, la quinoa, la chía", apuntó el diplomático.A su vez, el jefe de la misión diplomática de Chile en Rusia, Eduardo Escobar, constató el "esfuerzo" que ha hecho su país para venir a la presente edición de WorldFood Moscow."Nos hemos concentrado fundamentalmente en la región de Atacama, especialmente teniendo en cuenta que es una región que por sus características geográficas ha empezado a desarrollar productos en distintos ámbitos de la agricultura que son muy importantes y que están presentes cada vez más fuertemente en la oferta de Chile. Algunos de esos productos tienen también la gracia, si no la ventaja también, de que son productos con valor agregado", manifestó el Embajador.Pablo Barahona, jefe de la oficina moscovita de ProChile, destacó que se ha traído también vinos del norte de Chile, "una riqueza invaluable", así como la aceituna y hasta el pisco."También tenemos la oferta completa de Chile en todos los productos, en todas las frutas secas, alimentos en general; pescados y carnes también están presentes, aunque no físicamente", añadió. Al mismo tiempo, expresó su satisfacción por el hecho de que su país haya logrado mantener "la producción y la venta de salmón a Rusia", así como de otros productos como "fruta fresca". "No hemos bajado en nuestros volúmenes, hemos crecido, y eso nos otorga bastante orgullo", subrayó.El tercer país latinoamericano presente en la feria ha sido la República Dominicana. Nelson De Los Santos, responsable de las ventas internacionales de la empresa Café Santo Domingo, dijo que la intención de esta empresa, con 12 años de presencia en el mercado ruso, es "seguir creciendo" en el mismo. "Aunque Rusia es un mercado tradicionalmente de té, el café viene creciendo en consumo año tras año, las estadísticas así lo demuestran", constató.La pandemia especulativa del alquiler en EspañaEl próximo 30 de septiembre, los partidos políticos del ala progresista de España registrarán en el Congreso de los Diputados una Ley de Derecho a la Vivienda elaborado por las principales organizaciones de vivienda y sindicatos laborales."La situación de vivienda que tenemos en España, especialmente en el mercado arrendaticio, es seguramente la peor de Europa. En concreto, el parque público de viviendas es el más bajo. Hay una media de 20% de parque público de vivienda en Europa y, en España no llegamos al 2%", señala Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid.A su vez, apunta que, aunque en la Constitución tiene consagrado el derecho a una vivienda digna, "es un principio que, en 40 años de democracia, no se ha desarrollado, no se han hecho leyes que garanticen ese derecho. A nivel estatal no hay ninguna ley de garantía de la vivienda, en 40 años nadie se ha ocupado de desarrollar ninguna y en la mayoría de las comunidades autónomas hay leyes, pero que son simbólicas, anecdóticas porque no garantizan realmente el derecho a la vivienda. Eso ha creado un caldo de cultivo para especuladores y para que España no solo sea un país del negocio del ladrillo para inversores españoles, sino que en los últimos años se ha convertido en un lugar donde otros han venido a invertir en el ladrillo porque es totalmente rentable ya que las instituciones no controlan este tipo de inversiones", explica Bardera.El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid precisa que esta ley que proponen las organizaciones de vivienda y sindicatos con más de 90 artículos plantea varias reivindicaciones del movimiento de vivienda."Entre ellas, paralizar los desahucios realmente porque hasta ahora no ha habido leyes que paralicen los desahucios de manera efectiva, que es una de las principales lacras que vivimos en España. Se desahucian a familias sin alternativa habitacional, entonces dejan a la gente con niños literalmente en la calle. Esto está ocurriendo en una de las principales economías de Europa. Esta ley que impulsamos incide también en el precio de los alquileres, que es algo con lo que venimos presionando los sindicatos de la vivienda, porque hay un mercado libre sin ningún tipo de regulación para cumplir la función social de la vivienda y, por lo tanto, la vivienda se convierte en un bien de mercado con el que se puede especular. Por otro lado, está la vivienda vacía, porque tenemos mucha vivienda vacía que no está cumpliendo su función social y que en su mayoría está en manos de grandes tenedores, fondos de inversión y bancos, a los que se ha rescatado con dinero público", resalta Bardera.Aunque en diciembre de 2019, el PSOE y Unidas Podemos firmaron un pacto de Gobierno establecía una nueva ley de viviendas que regulara todos estos aspectos, casi tres años después aún sigue sin cumplirse. A juicio, Bardera la explicación "tiene unas siglas: PSOE"."El tema de no tocar los privilegios de la clase rentista es algo que es transversal a todas las élites económicas y a todo el poder. Por lo tanto, el PSOE se debe a ese poder y llevar todo este tiempo frenando el desarrollo de ese acuerdo de gobierno. Por eso ahora hemos tenido que sacar esta ley y la única excusa para no aprobarla será que no la quieren hacer porque no quieren tocar el bolsillo de la clase privilegiada, pero la ley está ahí y tiene el apoyo de nueve partidos políticos del Congreso, que son todos socios de Gobierno, incluidos los de la coalición y los que lo ha investido al presidente", señala Bardera.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

alberto.r Rusia es un apetitoso lugar para invertir incluso para EEUU y U.E pero estos paises deben crearse un enemigo para funcionar aunque necesiten el gas y petroleo Ruso 0

chile

república dominicana

perú

