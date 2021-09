https://mundo.sputniknews.com/20210924/empresas-dominicanas-dispuestas-a-conquistar-el-mercado-ruso-en-el-worldfood-moscow-2021-1116409665.html

Empresas dominicanas dispuestas a conquistar el mercado ruso en el WorldFood Moscow 2021

Empresas dominicanas dispuestas a conquistar el mercado ruso en el WorldFood Moscow 2021

MOSCÚ (Sputnik) — La Embajada de la República Dominicana en Rusia y el Centro de exportación e inversión de la República Dominicana (ProDominicana) aunaron sus... 24.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-24T19:22+0000

2021-09-24T19:22+0000

2021-09-24T19:25+0000

américa latina

rusia

república dominicana

world food moscow

comercio

relaciones comerciales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1116409962_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_7bd5e2cc0d48afe4103a1ce3fcd80dcb.jpg

El especialista de proyectos de exportación de ProDominicana, Miguel Santana, en declaraciones a Sputnik calificó el mercado ruso como "bastante potencial para muchos de los productos dominicanos", dados los beneficios arancelarios que Rusia le ofrece al país caribeño.Uno de los objetivos principales de ProDominicana en la edición actual de la feria es promover aún más el ron dominicano."Nuestras principales marcas se encuentran aquí y la participación en la WorldFood Moscow apunta a nosotros promover y desarrollar aún más esas marcas y tratar de incursionar con nuevas marcas de pequeños roneros que están en la República Dominicana", dijo SantanaEste año llegaron para participar en la feria las empresas Ely Import & Export, ProAgroDominicana, Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON), Industrias Banilejas (INDUBAN), Fruitganic, Sylvan Foods, Azukar Gourmet, Color Café, Baldom, Bon Agroindustrial, Little Island Honey, Definite Chocolat, Grupo Bocel, Hey Shuga, José Lantigua Export y Freshpack Agricultural Products.Nuevos horizontesEntre estas compañías, ProAgro Dominicana —que se dedica al empaque de chocolate, cacao y preparados lácteos en polvo– es una de las mayores promotoras para venir a hacer negocio en Rusia.Esteban José Luciano, el gerente de calidad de la empresa, les aconseja a las compañías dominicanas que quieran trabajar con Rusia, que "realmente no tengan miedo de ninguna barrera de lenguaje, ni de la diferencia de culturas que hay" y describe su propia experiencia en el mercado ruso como muy buena.Para unos –como la empresa Freshpack Agricultural Products, dedicada a la producción agrícola– la participación en la feria WorldFood Moscow, con un poco de suerte, puede convertirse en su primera puerta de entrada a la exportación de sus productos a nivel internacional."Actualmente estamos trabajando de la mano de los tres supermercados más potenciales de la República Dominicana y tenemos el deseo de expandirnos más y expandir nuestros productos a nivel internacional", comentó Johanser Monegro, director ejecutivo de la empresa, agregando que si se da algo, Rusia será su primer destino de exportación.Para el grupo agroindustrial Sylvan Foods, que se encarga de alimentos semielaborados a base de vegetales, también es la primera participación en la feria WorldFood Moscow, así como la primera visita a Rusia.Aunque la intención de Sylvan Foods es ofrecer lo que tiene, Andrés Pedraza, director de Sylvan Foods, también ve otra oportunidad: aportar un poco de la cultura dominicana dentro de la gastronomía rusa.A este respecto, Dannenberg Castellanos puso como ejemplo el plátano verde que no se consigue en Rusia fácilmente, pero que es un producto muy amado por muchos latinoamericanos y caribeños que residen en el país y se usa para preparar lo que se llama el patacón o el tostón.En Rusia "lo primero que te dicen los dominicanos que aquí (...) se consigue plátano a lo mejor maduro, a lo mejor dulce banano, pero no plátano verde, que es el que no se ha madurado todavía. Entonces le digo [a Pedraza] que va a hacerse millonario, si vende eso acá con la cantidad de cubanos, dominicanos y venezolanos que hay aquí", expresó el embajador medio en broma y medio en serio.Casos de éxitoProbablemente uno de los signos más evidentes de que las ferias tipo WorldFood Moscow sean herramientas bastante eficaces es el hecho de que las empresas que ya han logrado encontrar a distribuidores e importadores vuelvan a participar en el evento.La empresa productora INDUBAN, cuya marca insignia es Café Santo Domingo, participa por tercera vez en este evento.INDUBAN lleva 12 años trabajando con un distribuidor en Moscú y ahora tiene por objetivo ganar terreno en otras regiones rusas, contó a Sputnik el gerente de mercado internacional de la empresa, Nelson de los Santos.A su vez, Eliot Ortiz Vásquez, presidente de la compañía Ely Import & Export, que se dedica a la producción y exportación de productos agrícolas, dijo que el mercado de Rusia es "muy interesante, pero con muchos retos: los estándares rusos son altos en cuanto a la calidad, pero es un mercado que, aunque exigente, paga bien".Apoyo sin precedentesEl punto en que coinciden todos los miembros de la delegación dominicana es que el dúo dinámico de ProDominicana y la Embajada del país caribeño en Moscú han proporcionado un apoyo sin precedentes a las empresas en cuanto a la participación en la WorldFood Moscow 2021.El propio embajador dominicano en Moscú explica que le preocupan las necesidades de los que vienen de otros países."Por eso trato de trabajar muy de cerca con los que vienen para facilitar (...) los problemas que pueden surgir", subrayó Dannenberg Castellanos.Quizás parcialmente gracias a ese apoyo a nivel gubernamental varias empresas dominicanas ya gozan de una buena experiencia en el mercado ruso, ya que como lo dijo a Sputnik Eliot Ortiz Vásquez de Ely Import & Export, cuando la compañía no se siente sola, eso le facilita las cosas un poquito más.

https://mundo.sputniknews.com/20210520/dominicana-mira-a-rusia-su-comercio-y-sus-turistas-1112381449.html

https://mundo.sputniknews.com/20210924/rusia-entre-mercados-prioritarios-para-productores-latinoamericanos-de-alimentos-y-bebidas-1116398480.html

república dominicana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ana María Iturrarán

Ana María Iturrarán

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana María Iturrarán

rusia, república dominicana, world food moscow, comercio, relaciones comerciales