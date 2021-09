Elon Musk y Grimes se separan después de tres años juntos

https://mundo.sputniknews.com/20210924/elon-musk-y-grimes-se-separan-despues-de-tres-anos-juntos-1116401347.html

El fundador de SpaceX confirmó al medio que él y la cantante canadiense ya no siguen juntos.El magnate aseguró, sin embargo, que mantiene una buena relación con la madre de su hijo menor, X Æ A-Xii Musk, nacido el mayo de 2020.El empresario explicó que la decisión se debe a que su trabajo en SpaceX y Tesla le obliga a "estar principalmente en Texas o viajando al extranjero", mientras que los compromisos laborales de Grimes ocurren en su mayoría en Los Ángeles.La pareja fue vista por última vez juntos en la gala del Museo Metropolitano de Arte a principios de septiembre. En la ocasión, Grimes cruzó la alfombra roja sola y encontró a Musk en el interior del evento.Musk y Grimes hicieron pública su relación el mayo de 2018. Cerca de dos años más tarde, la pareja dio a luz a su primer y único hijo.El multimillonario tiene otros cinco hijos, de su matrimonio con la autora Justine Wilson, con quien estuvo casado del 2000 al 2008.

